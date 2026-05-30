"Kod mene u kući je muškarac glavni" Melina se udala za starijeg milionera, a ovako je govorila o braku

30.05.2026 18:22

Мелина Џиновић
Melina Arnold koju je domaća javnost upoznala po prezimenu Džinović, u aprilu ove godine se udala za bogatog Džefrija Arnolda Pola Deja iz Velike Britanije, a ekipa Kurira je odatle ekskluzivno izvještavala.

O njenom novom starijem izabraniku se poprilično piše i priča, a Melina je svojevremeno govorila o tome šta je ono što traži kod muškarca. Tada je istakla da muškarac u kući treba da bude glavni.

- U mojoj kući vlada patrijarhalno ponašanje, kod mene je muškarac glava kuće i on se o svemu pita - iskazala je svoj stav nekom prilikom za domaće medije Harisova bivša.

Takođe, ona nije krila da su joj želje partnera jednako bitne kao i njene.

- Divno je to što je Haris uspio da izbalansira da moje i njegove želje budu ispunjene. Djecu vaspitavam tako da se odmah smire kada ih otac oštro pogleda. U našoj kući nema modernog vaspitanja i ne dopuštamo im hirove. Često dobijaju i kaznu - isticala je dok je bila u braku sa našom muzičkom legendom.

"Volim ga i ima love"

Melinina udaja je izazvala brojne komentare, pa su tako neke poznate ličnosti javno govorile o njoj i njenim izborima.

Na ovu temu osvrnuo se i voditelj i glumac Dragan Marinković Maca, koji je dao svoj sud. On je prokomentarisao njihovo vjenčanje i aludirao na ulogu novca u čitavoj priči, što je dodatno podgrejalo rasprave u javnosti.

- Fazon "volim ga i ima love"... Recimo, Melina! Ona je baš, ono... Ima takvih priča. Baš ga voli, to se vidi, normalno! - rekao je Maca u svom stilu.

- Uda se recimo za milijardera, što se nije udala za vodoinstalatera? - nastavio je on u emisiji "Magazin In".

- Dobro, on nije dobar frajer, zato! - rekla je voditeljka Sanja Marinković.

- Normalno. Vidiš kako to život piše romane!

