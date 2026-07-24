Logo

Oglasila se SIPA o akciji ”Borac”: U pretresima izuzeta poslovna dokumentacija

Autor:

Ognjen Matavulj
24.07.2026 12:41

Komentari:

2
Градски стадион Бањалука
Foto: ATV

Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) oglasila se o akciji ”Borac” u kojoj su jutros izvršeni pretresi prostorija koje koristi Zvjezdan Misimović, proslavljeni fudbaler i predsjednik FK ”Borac”.

”Policijski službenici SIPA realizovali su operativnu akciju ”Borac“, koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. U sklopu akcije pretresene su poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari, na tri lokacije u Banjaluci i jednoj u Gradišci”, saoptišla je SIPA.

звјездан мисимовиц

Hronika

SIPA pretresa Zvjezdana Misimovića, predsjednika FK ”Borac”!

Dodaju da su pretresi sprovedeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca, propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

”Prilikom pretresa otkrivena je i privremono oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Operativna akcija „Borac“ realizovana je u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske”, navodi se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SIPA

pretresi

Zvjezdan Misimović

FK Borac

istraga

Komentari (2)

Više iz rubrike

Полицијски службеници Од‌јељења за борбу против злоупотреба опојних дрога Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, провели су оперативну акцију кодног назива "Шибица".

Hronika

Akcija "Šibica": Uhapšen muškarac, pronađene tri laboratorije i droga

3 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Hronika

Dva brata uhapšena nakon ubistva u Baru: Poznato šta je prethodilo obračunu

4 h

0
СИПА претреса Звјездана Мисимовића, предсједника ФК ”Борац”!

Hronika

SIPA pretresa Zvjezdana Misimovića, predsjednika FK ”Borac”!

4 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Taksi učestvovao u nezgodi, saobraćaj kod aerodroma otežan

4 h

0

  • Najnovije

16

04

Iranski general šokirao tvrdnjom o oružju koje je SAD koristila u ratu!

15

58

TikToku prijeti velika kazna EU

15

47

Jak vjetar otežavao gašenje: Požar u selu Hum pod kontrolom, objekti nisu ugroženi

15

42

Foča dobija Trg porodice i novo šetalište uz Drinu

15

35

Ko je gdje sahranjen? Selak pozvao nadležne da provjeri navode iz objave na društvenim mrežama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima