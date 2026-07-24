Oglasila se SIPA o akciji ”Borac”: U pretresima izuzeta poslovna dokumentacija

Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) oglasila se o akciji ”Borac” u kojoj su jutros izvršeni pretresi prostorija koje koristi Zvjezdan Misimović, proslavljeni fudbaler i predsjednik FK ”Borac”.

”Policijski službenici SIPA realizovali su operativnu akciju ”Borac“, koja je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci. U sklopu akcije pretresene su poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari, na tri lokacije u Banjaluci i jednoj u Gradišci”, saoptišla je SIPA.

Hronika SIPA pretresa Zvjezdana Misimovića, predsjednika FK ”Borac”!

Dodaju da su pretresi sprovedeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca, propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

”Prilikom pretresa otkrivena je i privremono oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Operativna akcija „Borac“ realizovana je u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske”, navodi se u saopštenju.