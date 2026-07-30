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Штета на усјевима у Берковићима процијењена на више од 340.000 КМ

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:33

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Невесиње невријеме оштећено воће
Фото: Ustupljena fotografija

Штета на усјевима од недавног невремена у општини Берковићи процијењена је на 347.861 КМ, изјавио је начелник Бојан Самарџић.

Самарџић је рекао да су оштећени усјеви на 41 пољопривредном газдинству, али да поноћ Општинске управе неће изостати.

"Искључиво је ријеч о газдинствима која производе пољопривредне културе за комерцијалну употребу, остварују приход по основу пољопривредног газдинства", напоменуо је Самарџић.

Према његовим ријечима, од града је највише страдала паприка, али и друге пољопривредне културе.

Полиција РС

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Он је истакао да је тренутно у процедури ребаланс буџета, па ће ускоро знати који новчани износ могу да издвоје за помоћ пољопривредницима.

"Очекујемо одговарајућу подршку за пољопривредне произвођаче од ресорног министарства", рекао је Самарџић.

Снажно невријеме праћено кишом и градом захватило је Берковиће 21. јула.

(СРНА)

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Тагови :

Берковићи

Штета од града

невријеме

Бојан Самарџић

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