Tramp sutra u Kaliforniji: Predstavlja rezultate svoje administracije

Predsjednik SAD Donald Tramp trebalo bi sutra da posjeti Kaliforniju kako bi istakao dostignuća svoje administracije, uključujući smanjenje stope kriminala i jačanje bezbjednosti na granici, rekla je portparol Bijele kuće Olivija Vejls.

"Predsjednik Tramp će u utorak posjetiti Kaliforniju kako bi predstavio svoje uspjehe za građane Zlatne države, uprkos neuspješnom vođstvu demokrata: najveće smanjenje poreza za srednju klasu u istoriji, najbezbjedniju granicu u američkoj istoriji i nagli pad stope kriminala", navela je Vejlsova za list "Njujork post".

Ona je dodala da će Tramp uporediti politiku svoje administracije sa politikom demokrata, uključujući guvernera Kalifornije Gevina Njusoma, optužujući vladu Kalifornije da povećava poreze, omogućava prevare u programima koji se finansiraju novcem poreskih obveznika i štiti ilegalne migrante koji su počinili krivična djela.

Tramp je saopštio u januaru da je njegova administracija pokrenula istragu o prevarama u saveznoj državi Kaliforniji, optuživši Njusoma da je tu državu učinio izuzetno korumpiranom, prenosi Srna.