Tijelo majke držao u zamrzivaču tri godine nakon smrti: Razlog je sve šokirao

Britanac Kristofer Filips, koji je od 2008. godine bio glavni staratelj svoje majke Silvije, osuđen je na dvije godine i četiri mjeseca zatvora nakon što je gotovo tri godine držao njeno tijelo u zamrzivaču.

On je za to vrijeme primio više od 78.000 funti njene penzije i drugih davanja.

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Šezdesetogodišnji Filips tijelo svoje majke (89), penzionisane sekretarice, čuvao je u velikom zamrzivaču u dnevnoj sobi porodične kuće u primorskom mjestu Portkol u Južnom Velsu.

Zamrzivač je kupio samo dva dana nakon njene smrti, a na njega je redovno ostavljao cvijeće. Kako je rečeno na sudu, nastavio je da razgovara sa majkom kao da je živa, pričajući joj o televizijskim serijama i trkama konja.

Kada su policajci došli da provjere gdje se nalazi njegova majka, Filips im je rekao da je otputovala u London. Međutim, policija je pronašla njeno tijelo nakon što je primjetila cvijeće na zamrzivaču.

Na sudu je rečeno da je Filips, nekadašnji direktor kompanije, koristio majčin bankovni račun, podizao njenu ušteđevinu i primao njena socijalna davanja.

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Sudija Trejsi Lojd-Klark osudila ga je na dvije godine i četiri mjeseca zatvora.

Obraćajući mu se tokom izricanja presude rekla je:

"Nastavili ste da podižete njene lijekove i dovodili u zabludu medicinske radnike o tome gdje se nalazi, više puta govoreći da ne želi da dolazi na preglede niti da obavlja medicinske testove."

"Penzija i socijalna davanja vaše majke nastavila su da se uplaćuju na njen bankovni račun, kojem ste imali pristup."

Tvrdio da nije mogao da se pomiri sa njenom smrću

Advokat odbrane Rut Smit rekla je da je Filips bio "izuzetno blizak" sa svojom majkom. Njih dvoje živjeli su zajedno 50 godina, a od 2008. godine on je bio njen glavni negovatelj.

Prema njenim riječima, Filips je policiji rekao:

"Jednostavno nisam mogao da je pustim."

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Dodala je da je nastavio da razgovara sa njom kao da je i dalje živa.

"Opisao je kako je sjedio pored nje i razgovarao o televizijskim programima, seriji Coronation Street i trkama konja, baš kao što su oduvijek radili."

"U trenutku majčine smrti gospodin Filips bio je posebno ranjiva osoba sa ozbiljnim problemima u mentalnom zdravlju", rekla je njegova braniteljka.

Sud je čuo da je Filips nekoliko mjeseci prije majčine smrti u martu 2023. godine napustio posao kako bi se u potpunosti posvetio brizi o njoj.

Slučaj je otkriven nakon što su ljekari prijavili da se Silvija dugo nije javljala, zbog čega je policija u februaru ove godine došla u kuću radi provjere njenog stanja.

Filips je tada tvrdio da se njegova majka nalazi u Londonu kod rođaka, ali nije mogao da kaže kod kojih niti gdje oni žive.

Policija je tijelo pronašla prekriveno prekrivačem sa leopard šarom, a pored njega su bili ruže i rođendanska čestitka sa natpisom: "Za mamu, od Kristofera i Tine", pri čemu je Tina bio porodični pas.

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Filips je priznao krivicu za sprečavanje dostojanstvene i zakonite sahrane, kao i za dvije tačke optužnice za prevaru.

Tokom gotovo tri godine primio je ukupno 78.190,92 funti (oko 91.000 evra) kroz državnu penziju, dodatke uz penziju, naknade za njegu, pomoć za grijanje, jednokratne isplate zbog rasta troškova života i stambene naknade, koje bi bile obustavljene da je smrt njegove majke prijavljena.

Glavna istražiteljka slučaja, inspektorka Kler Lamerton, izjavila je:

"Ovo je izuzetno tužan slučaj u kojem je Filips prikrio smrt sopstvene majke i tokom dužeg perioda ostvarivao finansijsku korist."

"Moje misli su uz Silvijine najbliže u ovom teškom trenutku i nadam se da su pronašli mir nakon što su konačno mogli da je dostojanstveno sahrane."

(Kurir.rs)