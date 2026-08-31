Počela sjednica Predsjedništva SNSD-a

Autor:ATV redakcija
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Sjednica Predsjedništva SNSD-a u proširenom sastavu, kojom predsjedava lider stranke Milorad Dodik, počela je u Banjaluci.
Sjednici, između ostalih, prisustvuju potpredsjednici SNSD-a Željka Cvijanović, Sanja Vulić, Luka Petrović i Miroslav Bojić.
Prisutni su i generalni sekretar stranke Srđan Amidžić, kao i organizacioni sekretar Igor Dodik, kao i funkcioneri stranke Siniša Karan, Savo Minić i ostali.
Sjednica se održava u prostorijama Sekretarijata SNSD-a.
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