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Počela sjednica Predsjedništva SNSD-a

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 13:18

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Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу
Foto: ATV

Sjednica Predsjedništva SNSD-a u proširenom sastavu, kojom predsjedava lider stranke Milorad Dodik, počela je u Banjaluci.

Sjednici, između ostalih, prisustvuju potpredsjednici SNSD-a Željka Cvijanović, Sanja Vulić, Luka Petrović i Miroslav Bojić.

Prisutni su i generalni sekretar stranke Srđan Amidžić, kao i organizacioni sekretar Igor Dodik, kao i funkcioneri stranke Siniša Karan, Savo Minić i ostali.

Sjednica se održava u prostorijama Sekretarijata SNSD-a.

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sjednica

SNSD

Željka Cvijanović

Milorad Dodik

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