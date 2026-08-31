Počela sjednica Predsjedništva SNSD-a

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Sjednica Predsjedništva SNSD-a u proširenom sastavu, kojom predsjedava lider stranke Milorad Dodik, počela je u Banjaluci.

Sjednici, između ostalih, prisustvuju potpredsjednici SNSD-a Željka Cvijanović, Sanja Vulić, Luka Petrović i Miroslav Bojić. Prisutni su i generalni sekretar stranke Srđan Amidžić, kao i organizacioni sekretar Igor Dodik, kao i funkcioneri stranke Siniša Karan, Savo Minić i ostali. Sjednica se održava u prostorijama Sekretarijata SNSD-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.