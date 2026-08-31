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Ministarstvo raspisalo konkurs: Dodjeljuje se 130 hiljada maraka

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 10:05

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Foto: ATV

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje  Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u 2026. godini za šta će biti izdvojeno 130.000 KM.

Pravo prijave na konkurs imaju naučnoistraživačke organizacije i naučna udruženja  upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi pri Ministarstvu, a koji u tekućoj godini organizuju naučni skup.

Uslovi

Uslov za sufinansiranje je da je naučni skup klasifikovan i kategorisan, da postoji odluka odgovarajućeg tijela naučnoistraživačke organizacije/naučnog društva o organizovanju naučnog skupa, da prijavu na konkurs podnosi organizacija/organizator naučnog skupa i da je obezbijeđena precizna konstrukcija finansiranja održavanja naučnog skupa.

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Pored toga, uslov je i da su poznata naučna zvanja članova naučnog ili naučno-nastavnog odbora skupa, kao i naziv naučnoistraživačke organizacije u kojoj su zaposleni te da je organizator naučnog skupa ispunio sve ugovorne obaveze iz prethodnih godina, ukoliko je dobio podršku Ministarstva.

Rok za prijavu na konkurs je 30. septembar 2026. godine, a obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Ministarstva ili u Ministarstvu.

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Tagovi :

Vlada Republike Srpske

konkurs

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