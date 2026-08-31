Ministarstvo raspisalo konkurs: Dodjeljuje se 130 hiljada maraka

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u 2026. godini za šta će biti izdvojeno 130.000 KM.
Pravo prijave na konkurs imaju naučnoistraživačke organizacije i naučna udruženja upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi pri Ministarstvu, a koji u tekućoj godini organizuju naučni skup.
Uslov za sufinansiranje je da je naučni skup klasifikovan i kategorisan, da postoji odluka odgovarajućeg tijela naučnoistraživačke organizacije/naučnog društva o organizovanju naučnog skupa, da prijavu na konkurs podnosi organizacija/organizator naučnog skupa i da je obezbijeđena precizna konstrukcija finansiranja održavanja naučnog skupa.
BiH
Mitrović: Anitidejtonski Frankenštajn vodi BiH sigurnom mirnom raspadu
Pored toga, uslov je i da su poznata naučna zvanja članova naučnog ili naučno-nastavnog odbora skupa, kao i naziv naučnoistraživačke organizacije u kojoj su zaposleni te da je organizator naučnog skupa ispunio sve ugovorne obaveze iz prethodnih godina, ukoliko je dobio podršku Ministarstva.
Rok za prijavu na konkurs je 30. septembar 2026. godine, a obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Ministarstva ili u Ministarstvu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
14 h6
Republika Srpska
14 h4
Republika Srpska
15 h0
Najnovije
Najčitanije
10
28
10
26
10
23
10
17
10
12
Trenutno na programu