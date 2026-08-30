Sabor "Mi znamo zašto" u Han Pijesku

Saboru pod nazivom "Mi znamo zašto!", osim boraca, ratnih vojinih invalida i članova porodica poginulih boraca, prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministri unutrašnjih poslova Željko Budimir i rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, narodni poslanici, predstavnici Srba u zajedničkim institucijama, predstavnici političkih partija, udruženja, gradonačelnici i načelnici lokalnih zajednica u Srpskoj, i građani koji poštuju lik i djelo srpskog borca.

Sabor je počeo prisluživanjem svijeća, te pomenom poginulim borcima i nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. položen je i kamen temeljac za izgradnju spomen-sobe Vojske Republike Srpske.

Han Pijesak je na sabor demobilisanih boraca vojske I policije RS ,ratnih vojnih invalida ,porodica poginulih boraca čekao 30 godina.

To je mjesto gdje je formiran Glavni štab vojska i policija RS. U Han Pijesak su došli ljudi koji su prešli i po nekoliko stotina kilometara samo da pošalju poruku jedinstva srpskog naroda I odaju počast komandantu Vrhovnog štaba VRS general Ratku Mladiću.

Posao današnjih generacija je da očuvaju RS I da je ostave dostojnu narednim generacijama ,kakvu su je dobili. Pozvali su sve da budu sa nama u borbi za našu Republiku Srpsku, da je očuvamo i da je ostavimo dostojnu kakvu smo je dobili, poruka je domaćina sabora ,načelnika Han Pijeska Slobodana Đurića.

Srbi se sabiraju samo za Republiku Srpsku i njene institucije da ih očuvaju ,kazao je u obraćanju , premijer Savo Minić i dodao da najbolji nisu sa nama, te da su oni svoje živote dali za Republiku Srpsku, a ratni vojni invalidi svoje dijelove tijela.

Na Han kramu kod Han Pijeska položen je kamen temeljac za izgradnju spomen-sobe Vojske Republike Srpske. Kamen temeljac na mjestu nekadašnjeg motela "Jela" položili su načelnik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin i penzionisani general MUP-a Republike Srpske Ljubiša Borovčanin.