Žikina dinastija: Žika i Milan doktori za ljubav

Radnja filma prati Žiku i Milana koji se suočavaju sa novim porodičnim problemima. Kada primijete da njihovog unuka Mišu uopšte ne zanimaju djevojke, Žiku obuzima panika. U strahu da se sa unukom nešto neobično dešava, počinje da traži rješenje, povezujući njegovu situaciju čak i sa likovima iz tada popularne televizijske serije „Dinastija“.

Žika i Milan zbog toga odlučuju da potraže pomoć dr Nedeljkovića, ali Žika nema mnogo povjerenja u medicinu. Umjesto da se prepusti stručnjacima, odlučuje da primijeni sopstvene metode „liječenja“, što dovodi do niza komičnih i neočekivanih situacija.

„Žikina dinastija“ subota u 22 časa.