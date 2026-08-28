Žikina dinastija: Žika i Milan doktori za ljubav

Izvor:
ATV
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„Žikina dinastija“ je sedmi film iz popularnog serijala „Lude godine“, snimljen 1985. godine u režiji Zorana Čalića.
Radnja filma prati Žiku i Milana koji se suočavaju sa novim porodičnim problemima. Kada primijete da njihovog unuka Mišu uopšte ne zanimaju djevojke, Žiku obuzima panika. U strahu da se sa unukom nešto neobično dešava, počinje da traži rješenje, povezujući njegovu situaciju čak i sa likovima iz tada popularne televizijske serije „Dinastija“.
Žika i Milan zbog toga odlučuju da potraže pomoć dr Nedeljkovića, ali Žika nema mnogo povjerenja u medicinu. Umjesto da se prepusti stručnjacima, odlučuje da primijeni sopstvene metode „liječenja“, što dovodi do niza komičnih i neočekivanih situacija.
„Žikina dinastija“ subota u 22 časa.
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