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FK Sarajevo raskinuo saradnju sa golmanom zbog njegovog oca

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 12:38

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ФК Сарајево раскинуо сарадњу са голманом због његовог оца

Akademija Fudbalskog kluba Sarajevo raskinula je saradnju sa mladim golmanom Veljkom Vučetićem.

Odluka je donesena nakon što je njegov otac na društvenim mrežama objavio fotografiju Ratka Mladića uz poruku:

"Hvala vam na svemu, generale".

Objava je ubrzo stigla do rukovodstva kluba, nakon čega je FK Sarajevo odlučio da prekine saradnju sa mladim fudbalerom. prenosi "Sportklub".

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Akademija FK Sarajevo potvrdila je ovu odluku kratkim saopštenjem:

"Akademija FK Sarajevo obavještava javnost da Veljko Vučetić od danas više nije njen član".

Odluka kluba izazvala je pažnju javnosti, s obzirom na to da je sporna objava bila djelo oca mladog golmana, a ne samog fudbalera.

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Tagovi :

FK Sarajevo

Ratko Mladić

Veljko Vučetić

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