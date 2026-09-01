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Počinje nova školska godina za više od 113.000 đaka

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Autor:

ATV redakcija
01.09.2026 07:22

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Почиње нова школска година за више од 113.000 ђака
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas počinje nova školska godina za 80.370 osnovaca i za 33.886 srednjoškolaca.

Zbog radova i specifičnih uslova, početak nastave biće odgođen u tri osnovne i jednoj srednjoj školi.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture su napomenuli da su ovo preliminarni podaci, te da će tačan broj učenika u osnovnim i srednjim školama biti poznat nakon analize podataka koje su škole dužne da dostave kroz godišnje programe rada do 30. septembra.

U osnovne škole upisano je 8.737 prvačića, a u prve razrede srednjih škola 8.735 učenika.

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Za sve učenike osnovnih škola obezbijeđeni su besplatni udžbenici za šta je obezbijeđeno gotovo 16 miliona KM, i to 12 miliona od Vlade, a preostali dio od lokalnih zajednica.

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je juče da će Vlada donijeti odluku o jednokratnoj pomoći porodicama u Srpskoj, a podrazumijeva po 100 KM za osnovce i po 150 KM za srednjoškolce i studente.

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Školska godina

učenici

Republika Srpska

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