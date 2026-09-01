Zaplijenjeno više od 560.000 dolara donacija Hamasu u kriptovalutama

Zaplijenjeno je više od 560.000 dolara donacija u kriptovalutama, namijenjenih palestinskom militantnom pokretu Hamas, saopštilo je američko Ministarstvo pravde.

"U okviru napora Ministarstva zaplijenjeno je više od 560.000 dolara u kriptovalutama namijenjenih Hamasu, a njegove platforme i veb-sajtovi za prikupljanje novca i regrutovanje su onemogućeni", navodi se u saopštenju Kancelarije za javne poslove Ministarstva pravde.

Iz tog resora su dodali da su organi za sprovođenje zakona došli do informacija o hiljadama simpatizera koji su pokušali da finansijski pomognu toj militantnoj grupi ili su joj već uputili novčane priloge.

Prema navodima Ministarstva, vojno krilo Hamasa "Al Kasam" kontrolisalo je platforme i internet domene putem kojih su davane donacije, prenosi Srna.