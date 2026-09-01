Logo

Zaplijenjeno više od 560.000 dolara donacija Hamasu u kriptovalutama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 21:57

Komentari:

0
криптовалуте долари новац електронски новац
Foto: Pexel/https://kaboompics.com/

Zaplijenjeno je više od 560.000 dolara donacija u kriptovalutama, namijenjenih palestinskom militantnom pokretu Hamas, saopštilo je američko Ministarstvo pravde.

"U okviru napora Ministarstva zaplijenjeno je više od 560.000 dolara u kriptovalutama namijenjenih Hamasu, a njegove platforme i veb-sajtovi za prikupljanje novca i regrutovanje su onemogućeni", navodi se u saopštenju Kancelarije za javne poslove Ministarstva pravde.

Iz tog resora su dodali da su organi za sprovođenje zakona došli do informacija o hiljadama simpatizera koji su pokušali da finansijski pomognu toj militantnoj grupi ili su joj već uputili novčane priloge.

Prema navodima Ministarstva, vojno krilo Hamasa "Al Kasam" kontrolisalo je platforme i internet domene putem kojih su davane donacije, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kriptovaluta

Dolar

Hamas

ministarstvo pravde

Amerika

Komentari (0)

Više iz rubrike

Жесток одговор из Ирана након нових напада САД-а: "Агресоре чека оштра казна, Американци ће зажалити"

Svijet

Žestok odgovor iz Irana nakon novih napada SAD-a: "Agresore čeka oštra kazna, Amerikanci će zažaliti"

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Donald Tramp potvrdio napade na Iran i zaprijetio: Ako odgovore, od njih će ostati veoma malo

1 h

0
Снимак екрана из видеа који је објавио WABC приказује припаднике њујоршке полиције на мјесту догађаја након што су полицајци у Тајмс скверу у Њујорку пуцали на жену која је држала два велика ножа, у понедјељак, 31. августа 2026. године.

Svijet

Krvavi napad na Tajms skveru: Ubijena potpredsjednica "Bank of Amerika"

2 h

0
Више од 2.100 илегалних миграната ухапшено у Њујорку

Svijet

Više od 2.100 ilegalnih migranata uhapšeno u Njujorku

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

04

Linta: Sloboda mišljenja nije privilegija samo jednog naroda

21

57

Zaplijenjeno više od 560.000 dolara donacija Hamasu u kriptovalutama

21

32

Ko pročita poruke na kružnom kod Merkatora biće kažnjen

21

31

Ostojić: Srpski narod zahvalan generalu Mladiću za slobodu

21

14

Požar u Vrbanji, vatrogasci na terenu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima