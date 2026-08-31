Logo

Više od 30 zdravstvenih stanja povezano sa ekstremnim vrućinama, od osipa do problema sa bubrezima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 16:38

Komentari:

0
бол у глави главобоља
Foto: Pexel/ www.kaboompics.com

Ove godine Evropa se suočila sa nekim od najekstremnijih temperatura, a termometri su tokom nekoliko uzastopnih toplotnih talasa pokazivali rekordne vrijednosti. Velike vrućine dovele su do hiljada dodatnih smrtnih slučajeva, opteretile zdravstvene ustanove i ukazale na potrebu za boljom pripremom za buduće toplotne talase.

Ekstremno visoke temperature mogu imati opasne posljedice po zdravlje, a među najčešćim su toplotna iscrpljenost, toplotni udar i dehidracija.

Međutim, istraživači su utvrdili da je više od 30 dijagnoza povezano sa visokim temperaturama, odnosno da se njihova učestalost značajno povećava tokom perioda velikih vrućina.

Vrućine povezane sa brojnim zdravstvenim problemima

Ekstremne vrućine povezane su sa nekim manje prepoznatim zdravstvenim problemima, poput pogoršanja simptoma multiple skleroze, osipa na koži i različitih fizičkih povreda, pokazalo je istraživanje, a prenosi Juornjuz.

"Obaveza javnog zdravlja je da zaštiti pojedince i zajednice koje su najranjivije na štetne posljedice klimatskih promjena. Ako pratimo samo poznatija oboljenja povezana sa vrućinom, potcenićemo stvarni uticaj visokih temperatura na zdravlje, što bi moglo dovesti do toga da ranjivi ljudi i zajednice budu zanemareni", kažu stručnjaci.

Istraživači su izdvojili dijagnoze poput osipa i otoka kože, akutne bubrežne insuficijencije, multiple skleroze, mentalnih i bihevioralnih poremećaja, kao i uboda i ujeda insekata, koje su bile povezane sa vrućinom, ali se često previde u hitnim službama.

Врућина фонтана

Svijet

Španija oborila crni rekord: Više od 5.200 ljudi preminulih

Autori su naveli da su urbane sredine izložene dodatnim rizicima zbog takozvanog "efekta urbanog toplotnog ostrva", koji može da podigne lokalne temperature za nekoliko stepeni i produži trajanje toplotnih talasa.

Vrućine povezane i sa nasiljem

Nalazi takođe ukazuju na to da bi ekstremne vrućine mogle biti povezane sa porastom slučajnih i nasilnih povreda, uključujući napade i incidente povezane sa upotrebom vatrenog oružja.

Istraživači su identifikovali 23 specifične dijagnoze povreda, trovanja ili drugih spoljnih uzroka koje su ispunile njihove kriterijume za povezanost sa vrućinom.

"Prethodna istraživanja pokazala su da ljudi izloženi ekstremnim vrućinama često reaguju agresivnije, tako da bi to mogao biti jedan od faktora. Kada je napolju vruće, tijelo je pod stresom, a pod stresom je i um, što može da odvlači pažnju ili izaziva razdražljivost i tako dovede do većeg broja nesreća", naglašava se, prenosi RT Balkan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrućine

problemi

Nasilje

toplotni talas

zdravlje

Komentari (0)

Pročitajte više

Врућине не попуштају: Стижу ли нам коначно пљускови?

Društvo

Vrućine ne popuštaju: Stižu li nam konačno pljuskovi?

11 h

0
Стиже сахарска прашина: 'Биће утисак као да смо у пустињи'

Društvo

Stiže saharska prašina: 'Biće utisak kao da smo u pustinji'

3 d

0
vrućina sunce toplota

Društvo

BiH pred novim udarom vrućine: Živa u termometru ide na 40!

4 d

0
Човјек се хлади у фонтани док температуре расту током фестивала Сан Фермин у Памплони, на сјеверу Шпаније, у понедјељак, 7. јула 2026. године.

Društvo

I sutra sunčano i vruće: Evo kakve nas temperature očekuju

5 d

0

Više iz rubrike

Стари фото-апарта

Nauka i tehnologija

Snimaju vas, a ni ne znate: Kreiran alat od 7 dolara koji uočava skrivene kamere za pet sekundi

2 h

0
Мозак

Nauka i tehnologija

Da li čovječanstvo zaista postaje manje inteligentno?

3 h

0
Симпозијум о АИ у Бањалуци

Nauka i tehnologija

Banjaluka 8. septembra u centru AI svijeta

1 d

0
Лого НАСА свемирске агенције

Nauka i tehnologija

NASA lansirala novi svemirski teleskop vrijedan 4 milijarde dolara

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

31

Branko Ružić isključen iz SPS-a

18

11

Misterija u Danilovgradu: Tri tijela pronađena na strelištu, službe istražuju

18

08

Karan: Nova školska godina da bude ispunjena sticanjem novih znanja i prijateljstava

18

05

Policija pronašla više od dva kilograma droge kod pruge

17

50

Propala još jedna turistička agencija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima