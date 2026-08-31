Više od 30 zdravstvenih stanja povezano sa ekstremnim vrućinama, od osipa do problema sa bubrezima

Ove godine Evropa se suočila sa nekim od najekstremnijih temperatura, a termometri su tokom nekoliko uzastopnih toplotnih talasa pokazivali rekordne vrijednosti. Velike vrućine dovele su do hiljada dodatnih smrtnih slučajeva, opteretile zdravstvene ustanove i ukazale na potrebu za boljom pripremom za buduće toplotne talase.

Ekstremno visoke temperature mogu imati opasne posljedice po zdravlje, a među najčešćim su toplotna iscrpljenost, toplotni udar i dehidracija.

Međutim, istraživači su utvrdili da je više od 30 dijagnoza povezano sa visokim temperaturama, odnosno da se njihova učestalost značajno povećava tokom perioda velikih vrućina.

Vrućine povezane sa brojnim zdravstvenim problemima

Ekstremne vrućine povezane su sa nekim manje prepoznatim zdravstvenim problemima, poput pogoršanja simptoma multiple skleroze, osipa na koži i različitih fizičkih povreda, pokazalo je istraživanje, a prenosi Juornjuz.

"Obaveza javnog zdravlja je da zaštiti pojedince i zajednice koje su najranjivije na štetne posljedice klimatskih promjena. Ako pratimo samo poznatija oboljenja povezana sa vrućinom, potcenićemo stvarni uticaj visokih temperatura na zdravlje, što bi moglo dovesti do toga da ranjivi ljudi i zajednice budu zanemareni", kažu stručnjaci.

Istraživači su izdvojili dijagnoze poput osipa i otoka kože, akutne bubrežne insuficijencije, multiple skleroze, mentalnih i bihevioralnih poremećaja, kao i uboda i ujeda insekata, koje su bile povezane sa vrućinom, ali se često previde u hitnim službama.

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Autori su naveli da su urbane sredine izložene dodatnim rizicima zbog takozvanog "efekta urbanog toplotnog ostrva", koji može da podigne lokalne temperature za nekoliko stepeni i produži trajanje toplotnih talasa.

Vrućine povezane i sa nasiljem

Nalazi takođe ukazuju na to da bi ekstremne vrućine mogle biti povezane sa porastom slučajnih i nasilnih povreda, uključujući napade i incidente povezane sa upotrebom vatrenog oružja.

Istraživači su identifikovali 23 specifične dijagnoze povreda, trovanja ili drugih spoljnih uzroka koje su ispunile njihove kriterijume za povezanost sa vrućinom.

"Prethodna istraživanja pokazala su da ljudi izloženi ekstremnim vrućinama često reaguju agresivnije, tako da bi to mogao biti jedan od faktora. Kada je napolju vruće, tijelo je pod stresom, a pod stresom je i um, što može da odvlači pažnju ili izaziva razdražljivost i tako dovede do većeg broja nesreća", naglašava se, prenosi RT Balkan.