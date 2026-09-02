Logo

Vlada Srpske pomogla nabavku mehanizacije vrijedne 350.000 KM

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 12:54

Komentari:

0
Зграда институција Влада Републике Српске
Foto: ATV

Opština Srebrenica je, zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srpske, nabavila mehanizaciju vrijednu 350.000 KM za opremanje lokalnog Komunalnog preduzeća "Polet".

Mašine i prateća oprema stigle su u Srebrenicu i odmah predate "Poletu" na korištenje.

Nabavljeni su rovokopač sa čekićem za razbijanje kamena i betona, mašina za čišćenje snijega sa pratećom opremom, kao i za druge poslove neophodne za održavanje vodovodne mreže, čišćenje snijega, odrona i puteva i druge poslove koje komunalci obavljaju.

Načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić zahvalio je Vladi Republike Srpske za podršku i novčanu pomoć i izrazio nadu da će ova mehanizacija olakšati i ubrzati otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži.

U Srebrenici je već mjesec dana na snazi restrikcija vode, a potrošači samo tri časa dnevno dobijaju vodu iz gradskog vodovoda.

Građani tvrde da često isključivanje dovodi do curenja vode iz bojlera, pucanja česmi i instalacija, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srebrenica vijesti

Mehanizacija

sredstva

Srebrenica

Komentari (0)

Pročitajte više

Додик у посјети Институту "Мирослав Зотовић"

Republika Srpska

Dodik: Planirano 80 miliona za prvu fazu razvoja Instituta "Dr Miroslav Zotović"

44 min

4
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

U Crnoj Gori nestao državljanin Francuske: Porodica ne zna ništa o njemu od 10. avgusta

51 min

0
Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице

Republika Srpska

Kojić: Zahvalnost odbornicima koji su podržali inicijativu za smjenu Đozića

1 h

1
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Ustavni sud BiH objavio je rat Srpskoj

46 min

3

Više iz rubrike

Пожар код Коњица ван контроле: Гашење отежава неприступачан терен

Gradovi i opštine

Požar kod Konjica van kontrole: Gašenje otežava nepristupačan teren

3 h

0
Ватрена стихија не јењава ни на подручју Невесиња. Пожари су активни на више локација у селима Крекови, Риља, Залом и Бијења.

Gradovi i opštine

Vatrena stihija ne jenjava: Požari u Nevesinju aktivni na više lokacija!

15 h

0
пожар ватрогасци ватра Зупци

Gradovi i opštine

Trinaesti dan borbe sa vatrom: Požari i dalje bukte na Zubačkom platou

17 h

0
У Трнову седам пута више првачића него претходних година

Gradovi i opštine

U Trnovu sedam puta više prvačića nego prethodnih godina

18 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Osnovne škole banjalučke regije traže skraćene časove

13

32

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje u marketu?

13

18

Zmaj od Šipova imao udes u Šipovu

13

16

Automobil je odjednom počeo da troši više goriva? Evo u čemu može biti problem

13

11

Kuzmić: Žene na svim poslovima odgovorne i uspješne

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima