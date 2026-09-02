Vlada Srpske pomogla nabavku mehanizacije vrijedne 350.000 KM

Autor:ATV redakcija
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Opština Srebrenica je, zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srpske, nabavila mehanizaciju vrijednu 350.000 KM za opremanje lokalnog Komunalnog preduzeća "Polet".
Mašine i prateća oprema stigle su u Srebrenicu i odmah predate "Poletu" na korištenje.
Nabavljeni su rovokopač sa čekićem za razbijanje kamena i betona, mašina za čišćenje snijega sa pratećom opremom, kao i za druge poslove neophodne za održavanje vodovodne mreže, čišćenje snijega, odrona i puteva i druge poslove koje komunalci obavljaju.
Načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić zahvalio je Vladi Republike Srpske za podršku i novčanu pomoć i izrazio nadu da će ova mehanizacija olakšati i ubrzati otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži.
U Srebrenici je već mjesec dana na snazi restrikcija vode, a potrošači samo tri časa dnevno dobijaju vodu iz gradskog vodovoda.
Građani tvrde da često isključivanje dovodi do curenja vode iz bojlera, pucanja česmi i instalacija, prenosi Srna.
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