Vlada Srpske pomogla nabavku mehanizacije vrijedne 350.000 KM

Mašine i prateća oprema stigle su u Srebrenicu i odmah predate "Poletu" na korištenje.

Nabavljeni su rovokopač sa čekićem za razbijanje kamena i betona, mašina za čišćenje snijega sa pratećom opremom, kao i za druge poslove neophodne za održavanje vodovodne mreže, čišćenje snijega, odrona i puteva i druge poslove koje komunalci obavljaju.

Načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić zahvalio je Vladi Republike Srpske za podršku i novčanu pomoć i izrazio nadu da će ova mehanizacija olakšati i ubrzati otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži.

U Srebrenici je već mjesec dana na snazi restrikcija vode, a potrošači samo tri časa dnevno dobijaju vodu iz gradskog vodovoda.

Građani tvrde da često isključivanje dovodi do curenja vode iz bojlera, pucanja česmi i instalacija, prenosi Srna.