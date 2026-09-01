Trinaesti dan borbe sa vatrom: Požari i dalje bukte na Zubačkom platou

Požari i dalje bukte na području Zubačkog platoa, gdje trebinjski vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom, javlja nam reporter.

Posebno je teška situacija u Grabovici, zbog izuzetno nepristupačnog terena koji dodatno otežava gašenje. Vatrogasci rizikuju svoje živote kako bi kroz gusto šiblje i težak teren stigli do požarnih linija.

Na terenu su pripadnici Vatrogasnog društva "Lastva" i radnici JU "Ekologija i bezbjednost", koji ulažu nadljudske napore da lokalizuju požar i spriječe njegovo dalje širenje.

U gašenju im pomaže i helikopter MUP-a Republike Srpske. Ovo je trinaesti dan borbe sa požarima na jugu Srpske.