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Trinaesti dan borbe sa vatrom: Požari i dalje bukte na Zubačkom platou

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01.09.2026 20:16

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пожар ватрогасци ватра Зупци
Foto: Ustupljena fotografija

Požari i dalje bukte na području Zubačkog platoa, gdje trebinjski vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom, javlja nam reporter.

Posebno je teška situacija u Grabovici, zbog izuzetno nepristupačnog terena koji dodatno otežava gašenje. Vatrogasci rizikuju svoje živote kako bi kroz gusto šiblje i težak teren stigli do požarnih linija.

Na terenu su pripadnici Vatrogasnog društva "Lastva" i radnici JU "Ekologija i bezbjednost", koji ulažu nadljudske napore da lokalizuju požar i spriječe njegovo dalje širenje.

U gašenju im pomaže i helikopter MUP-a Republike Srpske. Ovo je trinaesti dan borbe sa požarima na jugu Srpske.

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Tagovi :

Zupci požar

Trebinje

požar u Trebinju

vatra

VD Lastva

MUP Republike Srpske

Helikopterski servis Republike Srpske

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