Trinaesti dan borbe sa vatrom: Požari i dalje bukte na Zubačkom platou

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Požari i dalje bukte na području Zubačkog platoa, gdje trebinjski vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom, javlja nam reporter.
Posebno je teška situacija u Grabovici, zbog izuzetno nepristupačnog terena koji dodatno otežava gašenje. Vatrogasci rizikuju svoje živote kako bi kroz gusto šiblje i težak teren stigli do požarnih linija.
Na terenu su pripadnici Vatrogasnog društva "Lastva" i radnici JU "Ekologija i bezbjednost", koji ulažu nadljudske napore da lokalizuju požar i spriječe njegovo dalje širenje.
U gašenju im pomaže i helikopter MUP-a Republike Srpske. Ovo je trinaesti dan borbe sa požarima na jugu Srpske.
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