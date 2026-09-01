U Trnovu sedam puta više prvačića nego prethodnih godina

Prvo školsko zvono obilježilo je početak nove školske godine u OŠ „Sveti Sava“ u Trnovu. Veselim i razigranim koracima prvačići su došli u školsko dvorište. Prvi put su vidjeli učiteljicu i sjeli u školske klupe.

Na radost mještana, kao i učitelja škole, ove godine u prvi razred polazi 15 prvačića. Za razliku od prethodnih kad ih je bilo samo dvoje.

"Tome možemo zahvaliti negdje i našoj pronatalitetnoj politici opštine Trnovo, načelniku opštine i generalno opštini Trnovo. Njihova pronatalitetna politika je jedna od boljih u Republici Srpskoj, podsticaji koji oni daju su na najvećem mogućem nivou, tako da je to vjerovatno jedan od razloga zbog kojeg mi danas imamo 15 prvačića u prvom razredu", rekao je Vladimir Milić, direktor OŠ „Sveti Sava“ u Trnovu.

Učiteljica Ljubica Bratić sa osmijehom na licu kreće u novu školsku godinu sa punim razredom u renoviranim prostorijama.

"Pa ovo je jedna izuzetno velika promjena za našu školu, iako to djeluje nekako malo, za našu školu je to veliki broj. Možemo reći da je pet puta više učenika upisano. Jeste jedna velika i pozitivna promjena za našu školu, svakako i za mene kao učiteljicu, veći izazov, veća odgovornost, ali svakako vrlo pozitivna stvar za učenike", rekla je Ljubica Bratić, učiteljica prvačića.

Zadovoljni većim brojem učenika, roditelji prvačića ističu da je jako bitno da ih bude što više, radi same socijalizacije i prelaska u veće razrede, a kasnije i veće gradove, radi nastavka školovanja.

"Pa znači prvenstveno zbog socijalizacije. Biće im i lakše i zanimljivije i zbog kasnijeg završetka osnovne škole i upisa u srednju školu", rekla je Branka Golijanin, roditelj prvačića.

Opština Trnovo iz godine u godinu svojim zalaganjem i projektima pomaže i poboljšava kako uslove života, tako i obrazovanja u opštini Trnovo.

"Pronatalitetna politika je svakodnevna tema u našoj lokalnoj zajednici. Evo, trudimo se stalno sa nekim novim mjerama da privučemo naše nove sugrađane. U narednom periodu imaćemo tri nove porodice koje će doseliti u našu opštinu, to će biti 12 novih dječaka i djevojčica u našem vrtiću i našoj osnovnoj školi, što je jako značajno za nas", rekao je Miroslav Bjelica, načelnik Trnova.

Nakon dočeka prvačića, načelnik im je podijelio knjige, a roditeljima će biti uplaćeno po 500 KM za svakog prvačića od Opštine Trnovo.

I dok u većini manjih opština u Republici Srpskoj broj prvačića opada, opština Trnovo ima pozitivan primjer upisa u prvi razred.