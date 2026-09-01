Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 70. kolu

Loto rezultati 70. kola, koje je izvučeno 01.09.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 35, 22, 10, 12, 28, 39, 38.

Loto 7/39 rezultati, 70. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 3.400.000 KM, izvučeni su brojevi: 35, 22, 10, 12, 28, 39, 38.

U ovoj igri nije bilo dobitnika

Loto plus rezultati, 70. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.200.000 KM, izvučeni su brojevi: 27, 19, 25, 24, 1, 35, 28.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 70. kolo

Džoker igra u 70. kolu iznosila je 140.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 8, 3, 4, 6, 6.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.