Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 70. kolu

Autor:ATV redakcija
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Loto rezultati 70. kola, koje je izvučeno 01.09.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 35, 22, 10, 12, 28, 39, 38.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 3.400.000 KM, izvučeni su brojevi: 35, 22, 10, 12, 28, 39, 38.
U ovoj igri nije bilo dobitnika
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.200.000 KM, izvučeni su brojevi: 27, 19, 25, 24, 1, 35, 28.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 70. kolu iznosila je 140.000 KM, izvučeni su brojevi: 5, 8, 3, 4, 6, 6.
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
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