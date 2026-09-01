Objavljen snimak saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovala predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar

Autor:ATV redakcija
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Mjesec dana nakon što je predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar učestvovala u saobraćajnoj nesreći, na Fejsbuk profilu Tarča TV Slovenija objavljen je snimak incidenta.
Sve je zabilježeno kamerom iz tunela Kastelec, a na snimku se vidi trenutak sudara vozila iz kolone u kojoj se nalazila predsjednica.
Kako je navedeno prilikom objavljivanja videa, službeni kombi u kojem su se nalazile predsjednica Nataša Pirc Musar, Viktorija Krivolucka i Urška Repovž sudario se sa službenim vozilom na čelu konvoja.
"U sredini se nalazi jedna osoba pod obezbjeđenjem, a iza nje još jedno sigurnosno vozilo. Kao što vidimo, u tunelu, gdje je situacija još izazovnija, automobil osobe pod obezbjeđenjem imao je prilično veliku sigurnosnu udaljenost. Moglo je biti i manje", komentarisao je stručnjak za mobilnost Andrej Brglez i sam bivši vozač osobe pod obezbjeđenjem, piše RTV Slovenija.
Pirc Musar je u nesreći slomila ključnu kost. Kasnije je priznala da nije koristila sigurnosni pojas.
@TarcaRTVSLO na FB objavila posnetek nesreče predsednice Nataše Pirc Musar.@nmusar pic.twitter.com/qO6JmzZsSY— Tomi Cegnar 🇸🇮 🇨🇦 (@tomicegnar) September 1, 2026
"To je moja najveća greška i iskreno žalim zbog toga. Nisam bila vezana i prihvatam punu odgovornost. Platila sam je slomljenom ključnom kosti. Zakon nalaže da se sigurnosni pojas mora vezati i na zadnjem sjedištu. Molim sve da iz mog iskustva izvuku pouku i vežu sigurnosni pojas i na zadnjem sjedištu", poručila je ranije.
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