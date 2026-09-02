Dodik: Srpska pokazuje da ima snagu i sposobnost da gradi i da se razvija

Republika Srpska pokazuje da ima snagu i sposobnost da gradi i da se razvija. Završena rehabilitacija magistralnog puta Srbac - Derventa je još jedan dokaz da iza sebe ostavljamo konkretne rezultate - puteve, infrastrukturu i projekte koji ostaju narodu, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Mnogo toga smo uradili u Srpcu i nastavićemo da radimo jer ljudi ovog kraja to zaslužuju", poručio je Dodik te dodao:

Republika Srpska pokazuje da ima snagu i sposobnost da gradi i da se razvija. Završena rehabilitacija magistralnog puta Srbac - Derventa je još jedan dokaz da iza sebe ostavljamo konkretne rezultate - puteve, infrastrukturu i projekte koji ostaju narodu.



Mnogo toga smo uradili u… pic.twitter.com/9viEjZUVi3 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 2, 2026

"Ovaj putni pravac važan je za Srbac, Derventu i Brod, kao i za bolju povezanost sa Gradiškom. Nastavljamo da povezujemo naše opštine i gradove i gradimo Republiku Srpsku".