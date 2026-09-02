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Dodik: Srpska pokazuje da ima snagu i sposobnost da gradi i da se razvija

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02.09.2026 19:35

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Република Српска показује да има снагу и способност да гради и да се развија. Завршена рехабилитација магистралног пута Србац - Дервента je још један доказ да иза себе остављамо конкретне резултате - путеве, инфраструктуру и пројекте који остају народу.
Foto: X/Milorad Dodik

Republika Srpska pokazuje da ima snagu i sposobnost da gradi i da se razvija. Završena rehabilitacija magistralnog puta Srbac - Derventa je još jedan dokaz da iza sebe ostavljamo konkretne rezultate - puteve, infrastrukturu i projekte koji ostaju narodu, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Mnogo toga smo uradili u Srpcu i nastavićemo da radimo jer ljudi ovog kraja to zaslužuju", poručio je Dodik te dodao:

"Ovaj putni pravac važan je za Srbac, Derventu i Brod, kao i za bolju povezanost sa Gradiškom. Nastavljamo da povezujemo naše opštine i gradove i gradimo Republiku Srpsku".

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

Srbac

Derventa

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