Pokušao da je siluje, ona mu otela nož i izbola ga, sada će robijati za ubistvo

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Fatimu Zumberović na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i četiri mjeseca, nakon što je odbio sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda.

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Fatimu Zumberović na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i četiri mjeseca, nakon što je odbio sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda. Zumberovićeva je oglašena krivom za ubistvo Dragana Vasiljevića, koje je počinila u noći između 2. i 3. februara 2023. godine, ali uz prekoračenje granica nužne odbrane.

Kako se navodi u sudskim spisima, tragedija se dogodila u stanu u Beogradu gde je okrivljena te večeri boravila. Dragan Vasiljević je, držeći nož u ruci, zahtijevao od Fatime Zumberović da ga oralno zadovolji. Nakon što je ona to odlučno odbila, došlo je do sukoba. Zumberovićeva je najprije staklenom flašom zadala udarac Vasiljeviću u predjelu glave.

Nakon prvog udarca flašom, Vasiljević je oborio devojku na krevet. Dok je ležao preko nje, i dalje držeći nož u ruci, okrivljena je, u pokušaju da odbije istovremeni protivpravni napad i zaštiti se, uspjela da mu otrgne nož iz ruke i zada mu više ubodnih rana.

Ove povrede su, prema oceni sudskih vještaka, zbirno predstavljale tešku tjelesnu povredu opasnu po život. Nakon što je izbola napadača, Fatima Zumberović je njegovo tijelo pokrila na krevetu, stavila mu jastuk preko glave i pobjegla iz stana.

Prilikom donošenja odluke, sud je uzeo u obzir niz specifičnih okolnosti pod kojima se zločin odigrao. Sudski vještaci Medicinskog fakulteta i vještak neuropsihijatar utvrdili su da se okrivljena u momentu izvršenja djela nalazila u stanju povišenog emocionalnog uzbuđenja, koje je bilo direktno isprovocirano ponašanjem žrtve. Pored toga, utvrđeno je da je bila u stanju politoksične zavisnosti i pod dejstvom buprenorfina, zbog čega je njena uračunljivost u vrijeme zločina bila "smanjena do stepena bitnog, ali ne i bitno".

Prilikom odmjeravanja kazne, Viši sud u Beogradu je Fatimi Zumberović najprije utvrdio kaznu od tri godine zatvora za ovo krivično djelo, maksimalno cijeneći olakšavajuće okolnosti – prije svega njene teške lične i porodične prilike, kao i činjenicu da je branila sopstveni život i dostojanstvo.

Međutim, s obzirom na to da je ovo djelo učinila tokom trajanja uslovne osude izrečene ranijom presudom, sud je tu uslovnu osudu opozvao. Ranije utvrđena kazna zatvora od osam mjeseci uzeta je kao fiksna, pa joj je nakon zakonskog usklađivanja izrečena jedinstvena kazna u trajanju od tri godine i četiri mjeseca zatvora.

Žalbe na prvostepenu presudu podneli su i Više javno tužilaštvo u Beogradu i branilac okrivljene, ali je Apelacioni sud sve žalbe odbacio kao neosnovane.

Prema ocjeni Apelacionog suda, prvostepeni sud je potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje na osnovu detaljnih nalaza Instituta za sudsku medicinu i komisije vještaka. Sud je zaključio da je izrečena krivična sankcija potpuno srazmerna težini učinjenog djela, okolnostima pod kojima je ono izvršeno, kao i ličnosti same okrivljene, te da je nužna i dovoljna za postizanje svrhe kažnjavanja.

Telegraf