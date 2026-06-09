Neredi zbog hidžaba, u Avganistanu, ima poginulih

Avganistanska policija rastjerala je učesnike protesta za prava žena u provinciji Herat, na zapadu Avganistna, na kojima su privedene žene optužene za kršenje obaveznih pravila oblačenja.

Prema iskazima očevidaca, jedna osoba je ubijena, nekoliko drugih ranjeno, a uhapšene su desetine ljudi, uključujući žene i devojčice. Talibanske vlasti nisu potvrdile žrtve ni hapšenja.

Portparol policije Herata Sajed Masud Hoseini rekao je državnoj novinskoj agenciji Bahtar da je okupljanje u oblasti Džebrail "stvorilo tenzije" i poremetilo javni red pod izgovorom protivljenja islamskom hidžabu, koji je opisao kao vjersku obavezu.

Očevici su rekli da su protesti izbili kada su zvaničnici Ministarstva za promociju vrlina i sprečavanje poroka pokušali da uhapse žene koje se protive obaveznim zahtjevima oblačenja.

Pojedini stanovnici su rekli da su na meti bile žene koje su poštovale propisane uredbe o oblačenju, odnosno potpunom pokrivanju lica i tijela.

Video-snimak iz Herata prikazuje naoružane pripadnike službi bezbjednosti kako razbijaju demonstracije, uključujući i žene sa velom među demonstrantima.

Od preuzimanja vlasti u Kabulu 2021. godine, talibani su uveli velika ograničenja za žene i djevojčice, uključujući ograničen pristup obrazovanju, zapošljavanju i sportu, što je izazvalo međunarodne kritike.

Talibani kažu da poštuju prava žena u skladu sa svojim tumačenjem islamskog zakona.