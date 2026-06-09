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Аргентина је одахнула: Меси је спреман

Извор:

АТВ

09.06.2026 16:12

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Аргентина је одахнула: Меси је спреман
Фото: Tanjug/AP/Meredith Seaver/College Station Eagle

Лионел Меси ће сигурно бити на терену у дресу Аргентине у пријатељској утакмици против Исланда у ноћи између уторка и среде у 3 сата после поноћи, последњој провери за гаучосе уочи Светског првенства.

Ово је потврдио Лионел Скалони, селектор актуелних шампиона планете.

„Меси ће играти, само не знам колико минута. Разговараћу са њим на тренингу, па ћемо процијенити заједно. Нећемо сигурно да ризикујемо, мада је Меси сада здрав“.

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Један од најбољих у историји повриједио се на посљедњој утакмици за Интер из Мајамија, када се ухватио за задњу ложу. На срећу испоставило се није у питању већи проблем, пише Спортклуб.

Дуел између Аргентине и Исланда одиграће се у Обурну, држава Алабама. Аргентина брани титулу шампиона свијета из Катара 2022. године.

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Тагови :

Лионел Меси

Аргентина

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