Аргентина је одахнула: Меси је спреман

Извор:
АТВ
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Лионел Меси ће сигурно бити на терену у дресу Аргентине у пријатељској утакмици против Исланда у ноћи између уторка и среде у 3 сата после поноћи, последњој провери за гаучосе уочи Светског првенства.
Ово је потврдио Лионел Скалони, селектор актуелних шампиона планете.
„Меси ће играти, само не знам колико минута. Разговараћу са њим на тренингу, па ћемо процијенити заједно. Нећемо сигурно да ризикујемо, мада је Меси сада здрав“.
Фудбал
Меси постигао 900. гол
Један од најбољих у историји повриједио се на посљедњој утакмици за Интер из Мајамија, када се ухватио за задњу ложу. На срећу испоставило се није у питању већи проблем, пише Спортклуб.
Дуел између Аргентине и Исланда одиграће се у Обурну, држава Алабама. Аргентина брани титулу шампиона свијета из Катара 2022. године.
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