Кошарац: Апсолутна подршка ставу српског члана Предсједништва

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да даје апсолутну подршку ставу српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
Он је подржао став српског члана предсједништва БиХ да одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика прогласи деструктивном по витални национални интерес Републике Српске и затражи заштиту Народне скупштине Републике Српске.
"Чињеница да су два бошњачка члана Предсједништва БиХ поново прегласала српског члана само потврђује да политичко Сарајево и даље вјерује да се БиХ може градити уз туторство странаца, умјесто договором домаћих, демократски изабраних представника", истакао је Кошарац на "Инстаграму".
БиХ
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Кошарац је упитао до када ће бошњачка политика подржавати колонијализам у БиХ?
"Када ће показати довољно политичке зрелости да престану да се ослањају на туторство странаца и преузму пуну одговорност за процесе у БиХ? За разлику од таквог приступа, Српска води самосталну и суверену политику", навео је Кошарац.
БиХ
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Он је напоменуо да заступа јасан став да одлуке које се тичу будућности ове земље морају доносити изабрани представници народа, а не странци.
Подсјећамо, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да ће Народна скупштина Републике Српске имати главну ријеч о одлуци о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, коју је данас прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.
Цвијановић је рекла да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.
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