Селак: Увијек требамо заступати интересе Српске, грађани могу бити поносни

Аутор:Наташа Дамјановић
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У Санкт Петербургу је одржан и недавно завршен 14. Петербуршки међународни форум, један од најзначајнихих свјетских скупова посвећених праву и правосуђу. Окупио је представнике из више од 50 земаља свијета.
На форму је учествовао и министар правде Републике Српске, Горан Селак, који је присуствовао пленарној сједници, али и одржао низ билатералних састанака са највишим представницима правосудних институција Русије.
-Хоћу да грађани Републике Српске знају да је Српска препозната у Руској Федерацији захваујући првенствено односима предсједника Додика и предсједника Путина. Република Српска је уважена као земља, као република, међу 50 земаља свијета. Тих 50 земаља представља преко 3.5 милијарди становника и велика је ствар да се на таквом једном форуму чује и глас Републике Српске - рекао је Селак, те додао:
-Ту је било присутно 17 министара правде, гдје је и Република Српска имала право обраћања, гдје смо указали на све ствари које је радило министарство, али смо указали и на правно насиље које се дешава у Српској и у БиХ. Од свих присутних министара њима је несхватљиво било када су чули да појединац, како год да се он зове, својом одлуком проминјенио закон, и то кривични закон БиХ.
Министар Селак је додао да је указао на све неправилности које се дешавају у правосудном систему БиХ, на поступање канцеларије високог представника.
Он је нагласио да је се и предсједник Уставног суда Руске Федерације заинтересовао за предмет Милорад Додик, те да ће му бити достављен овај предмет.
-Свих 17 министара који су дошли из читавог свијета, свако се похвалио неким стварима које је радио на својој земљи. Република Српска има добро законодавство, добре прописе, само треба институције да их примјењују. Када је у питању кривично законодавство ми смо препоруке испоштовали када је у питању одлазак БиХ на сиву листу, Српска је формирала и пустила у тестну фазу регистар стварних власника гдје можемо контролисати путеве прање новца, корупцију, док ФБИХ то није урадила, ниво БиХ није урадио. Нико да каже Република Српска је испоштовала све своје потребе, а други дио БиХ то није урадио. Ми смо далеко испред. Ми смо измијенили кривични законик Републике Српске гдје можемо казну затвора до године да замијенимо новчаном казном, то наравно не могу да ураде лица која су више пута осуђивана. Такође нона лица која су слабијег имовинског стања и не могу да плате затворску казну, могу да раде за интерес своје локалне заједнице.
Република Српска и сви њени грађани треба да се поносе на Српску како је препозната у свијету - додао је Селак.
Говорећи о међународном праву, он је истакао да је то право погажено у моменту када су неке земље признале тзв. државу Косово.
-То је најбруталнији облик гажења менђународног права. Да не кажем онда да имамо земљу гдје 30 након рата имамо тумача Дејтонског споразума који себи даје за право да санкционише, смјењује људе, мијења законе, уређење, живот, врши избор владе у једном дијелу земље, једноставно нема међународног права које то познаје. Руска Федерација је дала свој допринос за успотваљање мира јер су дали свој потпис на Дејтонски мировни споразум, као велика сила, али они су за то да се сачува мир, стабилност, сарадња. Ниакда нису условљавали са којим земљама ћемо сарађивати. Они су става да Република Српска мора сарађивати са ФБиХ, што је и наш став али мора се поштовати уставност, ми хоћемо само оне уставности које на припадају Дејтонским мировним споразумом.
-На овом форуму смо размијенили искуства у области законодавства. Имали смо оперативне сасстанке са замјеником министарства правде Руске Федерације гдје смо разговарали о оперативним стварима, у смислу шта можемо да урадимо у смислу едуакције запослених у правосудним институцијама.
Он је на крају поручио да је важно да се чује глас Републике Српске и да увијек требамо заступати интересе Српске, српског народа и примјењивати примјере добре праксе које видимо у региону или негдје са стране.
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