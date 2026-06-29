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"3.267 разлога зашто Српска мора да постоји као једини оквир опстанка српског народа"

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Милица Марјановић
29.06.2026 19:07

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"У Братунац се не зове, у Братунац се иде" – овогодишњи је слоган обиљежавања страдања Срба Средњег Подриња и Бирча.
Фото: АТВ

"У Братунац се не зове, у Братунац се иде" – овогодишњи је слоган обиљежавања страдања Срба Средњег Подриња и Бирча. Порука је да Братунац није само мјесто окупљања, већ мјесто сјећања на хиљаде српских жртава, али и подсјетник на злочине који не смију бити заборављени.

"3.267 страдалих Срба у Средњем Подрињу и Бирчу је и 3.267 разлога зашто Република Српска мора да постоји као једини оквир опстанка српског народа на историјском памћењу и култури сјећања", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.

Сјећање на страдале, није само дуг према жртвама, већ и обавеза према генерацијама које долазе. Зато, поручује министар Радан Остојић, у суботу сви путеви, сваког Србина, треба да воде у Братунац.

"То је мјесто нашег ходочашћа и сјећања на гнусне злочине над цивилима и дјецом. Цијели 20. вијек је обиљежен страдањима. Нама Србима историја се понавља. Злочини у Подрињу дешавају се и у Првом и у Другом свјетском рату. Имајући у виду страдање српског народа и грађанског рата не смијемо заборављати", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко- инвалидске заштите Републике Српске .

У Средњем Подрињу и Бирчу страдало је 3.267 Срба, међу којима је било и 1.104 дјеце. Само на подручју Братунца живот су изгубиле 1.052 особе, од којих су 604 били цивили. Управо зато, кажу локални представници и представници Савеза општина и градова, култура сјећања мора бити трајна обавеза цијелог друштва.

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"Одавањем почасти и гајењем културе, његовањем културе и сјећањем, народ који ово не ради нема своју будућност ми желимо да се то више никада никоме не догоди и желимо да одавањем почасти укажемо оно што је најморалније и етички и људски да поштујемо жртве", рекао је Лазар Продановић, начелник општине Братунац.

"Сви заједно у свим општинама и градовима имамо обавезу да једнако и солидарно се сјећамо сваког мјеста страдања и сваке жртве, 3267 страдалих у средњем Подрињу и Бирчу намеће обавезу свима нама у сваком дјелу РС да се не само тог датума прве суботе у јулу него сваког доба у години сјећамо жртви Подриња", рекао је Љубиша Ћосић, предсједник Савеза општина и градова Републике Српске.

Централно обиљежавање страдања Срба Средњег Подриња и Бирча биће одржано у суботу, 5. јула, у Братунцу. Програм почиње у 9.30 часова Светом архијерејском литургијом коју ће служити патријарх српски Порфирије уз саслужење више епископа Српске православне цркве. Након литургије присутнима ће се обратити представник породица жртава, особа која је у рату остала без једног родитеља, а потом и званичници Републике Српске и Србије.

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У Братунац се не зове у Братунац се иде

страдање Срба

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