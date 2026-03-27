Eskalacija rata sve izvjesnija: Mobilisano više od milion Iranaca

Više od milion Iranaca mobilisano je za potencijalni kopneni sukob sa američkim vojnim snagama, javila je novinska agencija "Mer", pozivajući se na neimenovane izvore.

Izvještač "Vol strit džurnala" Aleks Vord objavio je u srijedu, 25. marta, da je kopnena operacija američkih snaga u Iranu, navodno, već planirana i da bi mogla uskoro da počne.

SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i američke vojne baze na Bliskom istoku.