Američka vojska testirala raketu: Da li se radi o novom hipersoničnom projektilu

Američka vojska izvršila je testiranje neidentifikovane rakete u stanici "Kejp Kanaveral" u Floridi, javio je novinski portal "Florida tudej".

U današnjem izvještaju se navodi da se, vjerovatno, radi o novom hipersoničnom projektilu "mračni orao". Prema pisanju američkih medija, testiranje projektila izvršeno je juče. Portali su, uz vijest o testu, objavili fotografiju projektila koji leti ka nebu. Za sada nema zvanične potvrde da je izvršen test, prenosi Srna.

