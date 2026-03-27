Američka vojska testirala raketu: Da li se radi o novom hipersoničnom projektilu

27.03.2026
Američka vojska izvršila je testiranje neidentifikovane rakete u stanici "Kejp Kanaveral" u Floridi, javio je novinski portal "Florida tudej".
U današnjem izvještaju se navodi da se, vjerovatno, radi o novom hipersoničnom projektilu "mračni orao".
Prema pisanju američkih medija, testiranje projektila izvršeno je juče.
Portali su, uz vijest o testu, objavili fotografiju projektila koji leti ka nebu.
Za sada nema zvanične potvrde da je izvršen test, prenosi Srna.
