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Jednima otkaz, drugima izuzeci - ko i kako upravlja Gradskom upravom Banjaluka?

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20.10.2026 08:30

Komentari:

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Foto: ATV

Da li su pravila u Gradskoj upravi Banjaluka ista za sve ili zavise od odluke gradonačelnika Draška Stanivukovića?

To je najbolje na svojoj koži osjetio radnik Gradske uprave Banjaluka, kada je nakon gostovanja u Jutarnjem programu RTRS-a i tada iznoseći tačne informacije dobio otkaz. Sudski epilog završen je u korist Vladimira Pudara.

- 18. januara 2024. godine sam gostovao na RTRS i zbog priče oko povećavanja plata u Gradskoj upravi dobio sam otkaz bez vođenja disciplinskog postupka, a rješenje sam dobio poštom - istakao je Pudar.

On se zahvalio na podršci svima, prije svega svojoj porodici.

- Konkretno sam osjetio mobing kroz dva -tri predmeta dok sam radio kao komunalni policajac - poručio je Pudar.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske, kaže da je sudski spor Pudara sa Gradom trajao dvije godine.

- Podnesene su i krivične prijave protiv Draška Stanivukovića, jer se oglušio o odluku Odbora za žalbe, koji je odmah utvrdio da je Pudar nezakonito otpušten. Vjerujem da bi i rukovodioci u državnim institucijama, a tako i gradskim trebali snositi odgovornost, a ne da se plaća novcem građana. Predsjednik Dodik je najavio set zakona, i vjerujem da će se i ta oblast urediti - poručio je Marić.

Posljednji primjer zloupotrebe radnika u Gradskoj upravi jeste provlačenje kartica prilikom dolaska na posao.

- Jedni moraju provlačiti karticu, drugi ne. Kakvi su to aršini? Stanivuković je kroz slučaj Pudar želio da disciplinuje sve zaposlene u Gradskoj upravi, utjera im strah u kosti i da svi misle njegovom glavom. Niz slučajeva kršenja radničkih prava, od oduzimanja telefona na sastancima, do posljednje zloupotrebe vatrogasne jedinice za snimanje muzičkog spota - dodao je Marić.

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Banja Luka

Gradska uprava Banjaluka

posao

Otkaz

Draško Stanivuković

sud

Komentari (3)

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

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