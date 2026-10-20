U petak počinju "Banjalučki dani meda"

Manifestacija "Banjalučki dani meda" koja će biti otvorena u petak, 23. oktobra, jedinstvena je prilika da se građani upoznaju sa lokalnim pčelarima, ali i da se edukuju o značaju pčela za kompletan ekosistem, izjavio je Srni Gostimir Radulović, predsjednik Udruženja pčelara, osoba sa invaliditetom i žena "Pčelica".

Radulović je istakao značaj podizanja svijesti građana o značaju kupovine domaćeg meda i drugih pčelinjih proizvoda, ali i o tome koliko pčele doprinose očuvanju prirodnih resursa.

"Pčela vrši oprašivanje 70 odsto biljaka koje nas okružuju, što znači da bez njihovog vrijednog rada ne bi bilo ni 70 odsto hrane koju konzumiramo", rekao je Radulović.

On je naveo da je ovo prvo izdanje manifestacije, te izrazio nadu da će se ona iz godine u godinu širiti po broju učesnika, ali i po sadržajima koji će biti organizovani u okviru nje.

"Pozivam pčelare sa banjalučke regije da se prijave za učešće na manifestaciji, za sada imamo 18 prijavljenih pčelara, koji će predstaviti svoje proizvode građanima, a plan nam je da ova manifestacija zaživi, te da u narednim godinama organizujemo i predavanja, kao i posjete pčelinjacima", istakao je Radulović.

Manifestacija će biti otvorena u 10.00 časova u Parku Petar Kočić i trajaće do nedjelje, 25. oktobra