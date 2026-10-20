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Rubio upozorava: Postoji rizik od širenja sukoba

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20.10.2026 15:20

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Амерички државни секретар Марко Рубио (десно) обраћа се медијима по доласку у хотел "Таџ Махал палас" у Мумбају, у Индији, у уторак, 20. октобра 2026. године.
Foto: Kylie Cooper/Pool Photo via AP /Tanjug

Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je da postoji stvarni rizik da bi sukob u Ukrajini mogao da eskalira i proširi se na druge teritorije.

"Postoji stvarni rizik da bi sukob mogao da eskalira i proširi se na neko drugo mjesto", rekao je Rubio novinarima.

On je dodao da se sukob mora okončati pregovorima, ističući da SAD ulažu napore kako bi se obje strane usmjerile ka postizanju sporazuma.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je ranije da Rusija želi da se neprijateljstva u Ukrajini okončaju što je prije moguće mirnim rješenjem, ističući spremnost Moskve na pregovore.

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Američki predsjednik Donald Tramp izrazio je ranije nezadovoljstvo zbog nespremnosti ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da teži postizanju mirovnog sporazuma, sugerišući da on od samog početka nije tražio rješenje.

Tramp je takođe izjavio da je Ukrajini potreban novi lider koji bi bio sposoban da postigne sporazum sa Rusijom, prenosi Srna.

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Tagovi :

Marko Rubio

Amerika

Ukrajina

Sukob

Upozorenje

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