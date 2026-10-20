Tramp: Ako demokrate pobijede, Amerika će gorjeti kao Francuska

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi SAD mogle da se suoče sa sličnim haosom kakav je izbio tokom nasilnih nemira koji potresaju Francusku ukoliko demokrate pobijede na izborima za Američki kongres sljedećeg mjeseca, prenosi "Russia today".

Tramp je u obraćanju novinarima ispred Bijele kuće upozorio da će Pariz uskoro postati muslimanski grad, okrivljujući ljevičarske političare da podstiču masovne migracije i nestabilnost širom Zapada.

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On je dodatno pooštrio kritike, opisujući Francusku kao "nekada veliku naciju koju sada osvajaju, pljačkaju i spaljuju do temelja".

Tramp je za nasilje okrivio migrante, džihadiste i komuniste, optužio evropske lidere da prepuštaju svoje zemlje ljudima koji nisu spremni da se integrišu i pozvao ih da zatvore granice prije nego što bude prekasno.

Francuska se suočava sa nasilnim nemirima koji su izbili prošlog mjeseca zbog nedostatka nastavnika i propadanja školskih objekata.

Stotine hiljada ljudi izašle su tokom vikenda na ulice, a demonstracije su prerasle u sukobe sa policijom, podmetanje požara, huliganstvo i pljačke.

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Uhapšeno je gotovo 2.400 lica, opljačkane su stotine poslovnih objekata, a širom zemlje zapaljene su zgrade. Povrijeđeno je oko 1.000 policajaca i pripadnika žandarmerije.

(Srna)