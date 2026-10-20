Ustavni sud Češke donio presudu: Prostitutke moraju da plaćaju porez

Ustavni sud Češke poslije nekoliko godina sudskih sporova presudio je da prostitutke moraju državi da plate porez na prihod pošto dobrovoljni seks za novac nije krivično djelo kao podvođenje, tj. posredovanje prostitucije.

Jedna češka ljepotica noći odbila je svojevremeno da plati porez koji joj je za 2013. i 2014. godinu naknadno odredila poreska uprava i dotjerala je čak do Ustavnog suda žalbu da ako joj država naplati porez onda, kako je navela, sama država postaje makro, što je krivično djelo.

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Poreski organi primjetili su da ta žena mijenja gotovinu u evrima u krune i uplaćuje na svoj račun a ona je objasnila da je riječ o prihodima od prostitucije koji se, po njenom mišljenju, ne oporezuju.

Kasnije je u žalbama na odluku poreskih organa navodila da su političari govorili povremeno da se dobrovoljna prostitucija ne oporezuje te je sasvim legitimno očekivala da ne mora da porez plati.

"Država oporezuje realan ekonomski prihod i uvećanje imovine, ne pravni ili moralni osnov dobiti. Oporezivanje nije moralno odobravanje neke djelatnosti niti priznavanje te djelatnosti od strane države", obrazložio je Ustavni sud odbijajući njenu žalbu.

Sudija Jirži Pšibanj je pare od dobrovoljnog seksa uvrstio u prihode tzv. slobodnih profesija medju koje spadaju umetnici, sportisti, manekeni.

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"Cilj države je da pravedno propiše poresko opterećenje. Ustavni sud smatra da kada su prihodi od dobrovoljnog poslovanja u seks biznisu legalni, dakle podležu oporezivanju, to samo dugoročno jača društveni položaj tih osoba", zaključio je Pšibanj u obrazloženju presude, prenose češki mediji.

(Nova)