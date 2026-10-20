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Federacija se zadužila za 39,18 miliona KM

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20.10.2026 15:35

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Новац
Foto: CB BiH

Federacija BiH zadužila se danas za 39.186.250 KM emisijom trezorskih zapisa na Sarajevskoj berzi, objavila je ova berza.

Planirani iznos emisije je 40 miliona KM, koliko je i ostvareni iznos.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 61,24 miliona KM, a iznos prihvaćenih ponuda je 40 miliona KM.

Na aukciji je postignuta ponderisana prosječna kamatna stopa od 2,7765 odsto, dok je rok dospijeća 21. jul naredne godine, prenosi Srna.

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Tagovi :

zaduženje

FBiH

Federacija BiH

Sarajevo

berza

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