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CIK donio novu naredbu o ponovnom brojanju glasačkih listića

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20.10.2026 16:19

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ЦИК донио нову наредбу о поновном бројању гласачких листића
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH donijela je naredbu o ponovnom brojanju glasačkih listića jer su prilikom verifikacije glasačkih paketa mobilnih timova pronađeni listići sa dva redovna biračka mjesta.

Zbog toga, kako je navedeno u naredbi, Glavni centar za brojanje treba da izvrši uvid u brojno stanje neiskorišćenih listića sa tih mjesta.

Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je da Glavni centar za brojanje radi u tri smjene, te da se broje glasački listići putem pošte, a da su prebrojani glasački listići iz diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH.

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"Nove tehnologije zadale su još više posla, ali rokovi iz Izbornog zakona i naših pravilnika su ostali isti i nadamo se da ćemo uspjeti do zakonskih rokova utvrditi i potvrditi rezultate i dodijeliti mandate", naveli su iz CIK-a, prenosi Srna.

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