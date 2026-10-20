Netanjahu: Razgovarao sam sa Trampom o važnosti uklanjanja iranskog režima

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom razgovarao o važnosti uklanjanja iranskog režima za koji smatra da mora da ode.

"Posvećeni smo dovršavanju uklanjanja iranskog režima. O tome sam mnogo puta razgovarao sa Trampom, uključujući i jučerašnji razgovor", naveo je Netanijahu u saopštenju koje je objavio njegov kabinet.

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Oba lidera potvrdila su stav da Iranu nikada ne smije biti dozvoljeno da razvije nuklearno oružje, oslanjajući se na kombinaciju ekonomskog pritiska, diplomatskih napora i moguće vojne intervencije da bi osigurali taj cilj.

Netanjahu je naveo da je jedan od njegovih glavnih ciljeva potpuno uklanjanje iranske prijetnje Izraelu, Sjedinjenim Državama i svijetu, ističući da teheranski režim mora otići.

Tramp je javno podržao Netanjahua uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Izraelu, zakazanih za 27. oktobar.

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Američki predsjednik je u ranijoj objavi na društvenoj mreži "Truth Social" podržao Netanjahua rekavši da je veliki premijer, ratnik i važan partner u borbi protiv iranske Vlade.

(Srna)