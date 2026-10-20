Otac ošamario sina zbog marihuane, pa završio na sudu: „To je bila vaspitna mjera“

Opštinski sud u Dubrovniku izrekao je novčanu kaznu od 500 evra ocu koji je ošamario sina nakon što je posumnjao da sa prijateljima konzumira marihuanu.

Incident se dogodio u avgustu 2024. godine na igralištu u Mokošici, kada je 45-godišnjak udario sina. Istom presudom oslobođen je optužbe da je udario i sinovog prijatelja, prenosi DUlist (DUlist).

Za udarac sinu izrečena mu je najblaža moguća kazna. Sud je kao olakšavajuće okolnosti uzeo u obzir to što ranije nije bio osuđivan, kao i činjenicu da je tokom sudske rasprave priznao djelo koje mu se stavljalo na teret.

"To je bila vaspitna mjera“

Osuđeni 45-godišnjak ispričao je na sudu da je na igralište stigao oko 22.30 časova, dok je trajao fudbalski turnir.

Prema njegovim riječima, zatekao je sina i njegovog prijatelja kako puše marihuanu, nakon čega je počeo da viče na njih.

„U jednom trenutku sam zamahnuo rukom i udario sina po obrazu, a isto tako i prijatelja. To je više bila vaspitna mjera jer u tom trenutku nisam znao kako da reagujem, a smatrao sam da njihovo ponašanje nije u redu“, rekao je na sudu.

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