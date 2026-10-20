Košarac: Srbi neće prihvatiti kolektivno žigosanje

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Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministar Staša Košarac istakao je da gnusan natpis ispisan na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu nije samo čin vandalizma, već primitivan i sraman pokušaj ponižavanja srpskog naroda, te pozvao nadležne da otkriju i sankcionišu počinioce, jer Srbi neće prihvatiti kolektivno žigosanje.
Košarac je Srni rekao da taj gnusni čin vrijeđa dostojanstvo Srba i skrnavi simbole koji predstavljaju srpski nacionalni identitet, istoriju i slobodu.
Republika Srpska
Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano "genocidaši"
On je upozorio da taj sramni čin predstavlja pokušaj kolektivnog žigosanja srpskog naroda i nedopustivu provokaciju koja zaslužuje najoštriju osudu javnosti i odlučnu reakciju nadležnih institucija.
"Kada neko na srpsku trobojku ispiše riječ mržnje, on ne skrnavi samo mural — on pokazuje duboko nepoštovanje prema narodu, njegovoj istoriji, žrtvama i pravu da slobodno i ponosno čuva svoj nacionalni identitet", istakao je Košarac.
Košarac je naglasio da od nadležnih institucija zahtijeva da bez odlaganja otkriju počinioce, utvrde sve okolnosti i preduzmu zakonom propisane mjere.
"Poruka mora biti jasna - Srbi neće prihvatiti kolektivno žigosanje, ponižavanje i dvostruke aršine!", poručio je Košarac.
Prema njegovim riječima, ko misli da će uvredama i pogrdnim natpisima poniziti srpski narod, mora da zna da Srbi imaju pravo na svoje ime, simbole, istoriju i dostojanstvo i da od tog prava neće odustati.
Na muralu srpske trobojke u Istočnom Novom Sarajevu osvanuo je uvredljivi natpis "genocidaši".
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