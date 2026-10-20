Košarac: Srbi neće prihvatiti kolektivno žigosanje

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministar Staša Košarac istakao je da gnusan natpis ispisan na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu nije samo čin vandalizma, već primitivan i sraman pokušaj ponižavanja srpskog naroda, te pozvao nadležne da otkriju i sankcionišu počinioce, jer Srbi neće prihvatiti kolektivno žigosanje.

Košarac je Srni rekao da taj gnusni čin vrijeđa dostojanstvo Srba i skrnavi simbole koji predstavljaju srpski nacionalni identitet, istoriju i slobodu.

Republika Srpska Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano "genocidaši"

On je upozorio da taj sramni čin predstavlja pokušaj kolektivnog žigosanja srpskog naroda i nedopustivu provokaciju koja zaslužuje najoštriju osudu javnosti i odlučnu reakciju nadležnih institucija.

"Kada neko na srpsku trobojku ispiše riječ mržnje, on ne skrnavi samo mural — on pokazuje duboko nepoštovanje prema narodu, njegovoj istoriji, žrtvama i pravu da slobodno i ponosno čuva svoj nacionalni identitet", istakao je Košarac.

Košarac je naglasio da od nadležnih institucija zahtijeva da bez odlaganja otkriju počinioce, utvrde sve okolnosti i preduzmu zakonom propisane mjere.

"Poruka mora biti jasna - Srbi neće prihvatiti kolektivno žigosanje, ponižavanje i dvostruke aršine!", poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima, ko misli da će uvredama i pogrdnim natpisima poniziti srpski narod, mora da zna da Srbi imaju pravo na svoje ime, simbole, istoriju i dostojanstvo i da od tog prava neće odustati.

Na muralu srpske trobojke u Istočnom Novom Sarajevu osvanuo je uvredljivi natpis "genocidaši".