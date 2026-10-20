Istražiocima su sporna imenovanja Vlade u Željeznicama FBiH

Željeznice FBiH saopštile su danas da su tokom pretresa službena lica zatražila dokumentaciju relevantnu za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave Željeznica, koje je imenovala federalna Vlada.

Iz ovog preduzeća su poručili da su u potpunosti na raspolaganju nadležnim organima i će pružiti svu potrebnu dokumentaciju i sve drugo što je potrebno za nesmetano vođenje postupka.

Pripadnici Federalne uprave policije jutros su, osim službenih prostorija i računarske opreme u Željeznicama FBiH u Sarajevu, započeli i pretres u Ministarstvu transporta i komunikacija u Mostaru.

Aktivnosti se sprovode zbog sumnje na zloupotrebu položaja, a pretresi su dio istražnih radnji koje se sprovode s ciljem prikupljanja dokaza i utvrđivanja okolnosti koje su predmet istrage.

Pretresi se sprovode po naredbi Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH, a pod nadzorom Posebnog odjeljenja Tužilaštva FBiH, prenosi Srna.