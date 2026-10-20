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FK Borac: Gradski stadion dobija svoje "evropsku ruho"

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20.10.2026 15:45

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У завршној фази радови на Градском стадиону у Бањалуци, под патронатом УЕФА-а.
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca u četvrtak (21.00 časova) dočekuju finski KuPS u 2. kolu Konferencijske lige, a Gradski stadion polako dobija svoje "konferencijsko ruho".

Završni radovi pod patronatom UEFA-a su u završnoj fazi, a na "Gradskom" je postavljen i novi semafor.

"Radovi su u punom jeku i Gradski stadion dobija svoj evropski izgled za utakmicu koja nas očekuje u četvrtak. Od velike nam je pomoći iskustvo koje smo stekli u debitantskom nastupu u Konferencijskoj ligi prije dvije godine tako da sada sve ide nekim uhodanim putem. Radujemo se novom evropskom spektaklu i nadam se da ćemo da ostvarimo pobjedu", rekao je Dejan Čato, direktor FK Borac.

Градски стадион-завршни радови
Gradski stadion-završni radovi
ATV

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Tagovi :

FK Borac

Liga Konferencija

Gradski stadion

Banjaluka

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