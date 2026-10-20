FK Borac: Gradski stadion dobija svoje "evropsku ruho"

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri banjalučkog Borca u četvrtak (21.00 časova) dočekuju finski KuPS u 2. kolu Konferencijske lige, a Gradski stadion polako dobija svoje "konferencijsko ruho".
Završni radovi pod patronatom UEFA-a su u završnoj fazi, a na "Gradskom" je postavljen i novi semafor.
"Radovi su u punom jeku i Gradski stadion dobija svoj evropski izgled za utakmicu koja nas očekuje u četvrtak. Od velike nam je pomoći iskustvo koje smo stekli u debitantskom nastupu u Konferencijskoj ligi prije dvije godine tako da sada sve ide nekim uhodanim putem. Radujemo se novom evropskom spektaklu i nadam se da ćemo da ostvarimo pobjedu", rekao je Dejan Čato, direktor FK Borac.
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