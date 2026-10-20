Dodik: Pozivam Srbe u Americi da na izborima podrže Trampovu politiku

Predsjednik Milorad Dodik pozvao je sve ljude srpskog porijekla u Sjedinjenim Državama da na predstojećim izborima podrže politiku američkog predsjednika Donalda Trampa koja ide ka vraćanju suvereniteta i identiteta narodima.

Dodik je istakao da Srbi u SAD treba da razumiju da je Tramp otvorio borbu protiv globalista.

"Ta borba nije laka, naša pogotovo. Zato smo vidjeli u Trampu čovjeka koji ne odustaje od toga. Zato svi koji drže do svog nacionalnog identiteta trebaju jasno da prepoznaju te politike i da im daju podršku", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

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On je ocijenio da bošnjački narod ne razumije globalne procese u kojima se snažno polarizuje borba protiv globalista i borba civilizacija, navodeći da je hrišćanska civilizacija snažno napadnuta od islamske.

Dodik je ukazao i da je Evropa potpuno devastirana od islamskog prisustva.

"To smo razumjeli i prije 35 godina i bili smo satanizovani zbog našeg razumijevanja, a danas slušamo iste narative u Evropi. U Švedskoj se pojavio natpis u kojem se kaže: "Prihvatite islam ili se selite odavde". Pa eto im sada neka se oni nose sa tim", istakao je Dodik.

On je naveo da nije problem poštovati islamsku vjeru, ali da poštovanje treba da bude obostrano, prenosi Srna.