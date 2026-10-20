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Kalinić: Skupština je bila temelj odbrane srpskog naroda

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20.10.2026 13:55

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Драган Калинић, посланик првог сазива и некадашњи предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Foto: ATV

Skupština srpskog naroda u BiH bila je temelj odbrane srpskog naroda od još jednog stradanja, poručio je Dragan Kalinić, poslanik prvog saziva i nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Kalinić je podsjetio da je u vrijeme formiranja Skupštine srpskog naroda bio u stranci reformista sa Miloradom Dodikom, te da su kao odgovorni ljudi shvatili da Srbi treba da se odbrane od preglasavanja i ponavljanja tragične sudbine iz istorije, kao i da je njihovo mjesto sa poslanicima SDS-a.

"Osnovali smo Skupštinu srpskog naroda, koja je kao jedan izvor bistre rijeke poslužila da se na njenim obalama napravi Ustav Republike Srpske, Republika Srpska, vojska, policija i sve druge državne institucije. Uradili smo to prije nego što je naišla bujica građanskog rata u BiH tokom kojeg su skupu cijenu platila sva tri naroda", rekao je Kalinić novinarima u Banjaluci.

On je poručio da sa radošću dočekuje 24. oktobar, kada će biti obilježeno 35 godina od formiranja Skupštine srpskog naroda u BiH.

"Malo koji narod u svijetu može da se pohvali činjenicom da je, kao mi, sa ledine napravio državu koja se održava ravno 35 godina, uprkos svim pritiscima", zaključio je Kalinić.

Poslanik prvog skupštinskog saziva Stevan Medić rekao je da je formiranje Skupštine srpskog naroda u BiH bitan dan za Srbe, kada je odlučeno da se ide u stvaranje Republike Srpske.

"Od tada do danas vidljivo je da smo uspjeli napraviti prostor i demokratsku državu u kojoj se može lijepo živjeti zahvaljujući ljudima koji su bili u vlasti", poručio je Medić.

On je istakao da je srećan što su Srpsku kao mladu demokratsku državu vodili ljudi koji su imali ideju i znali put kako krenuti dalje.

"Nadamo se da će i ljudi koji su sada izabrani da vode Srpsku krenuti brže, bolje i jače u očuvanje Republike Srpske", rekao je Medić.

Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH.

Odluku o tome donijeli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine.

Istog dana, na konstitutivnoj sjednici Skupštine srpskog naroda u BiH, doneseni su i drugi akti među kojima se političkim značajem ističu Odluka o ostajanju srpskog naroda u zajedničkoj državi Jugoslaviji i Odluka o raspisivanju i provođenju plebiscita srpskog naroda u BiH.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, 9. januara 1992. godine, usvojili su Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda BiH. Ovaj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike.

Narodna skupština je 28. februara 1992. godine donijela Ustav Republike Srpske i Ustavni zakon za njegovo sprovođenje, čime je formalnopravno nastao državnopravni subjektivitet srpskog naroda, prenosi Srna.

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Dragan Kalinić

Narodna skupština Republike Srpske

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