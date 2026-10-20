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Ajkula usmrtila ženu u Južnoafričkoj Republici

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20.10.2026 14:08

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Ајкула
Foto: pexels/Samson Bush

Žena je preminula nakon što ju je napala ajkula dok je plivala u blizini grada Kugompo, u Južnoafričkoj Republici, saopštile su lokalne vlasti.

Tragedija se dogodila u provinciji Istočni Kejp, prenio je javni servis SABC.

Opštinske vlasti su saopštile da je ajkula napala ženu na plaži Orijent.

Plaža Orijent i obližnja Istočna plaža zatvorene su do daljeg, prenosi Srna.

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Ajkula

ajkula napala ženu

Južnoafrička Republika

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