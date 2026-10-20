Ajkula usmrtila ženu u Južnoafričkoj Republici

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: pexels/Samson Bush

Žena je preminula nakon što ju je napala ajkula dok je plivala u blizini grada Kugompo, u Južnoafričkoj Republici, saopštile su lokalne vlasti.

Tragedija se dogodila u provinciji Istočni Kejp, prenio je javni servis SABC. Opštinske vlasti su saopštile da je ajkula napala ženu na plaži Orijent. Plaža Orijent i obližnja Istočna plaža zatvorene su do daljeg, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.