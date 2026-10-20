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Rim šalje 500 vojnika da obezbjeđuju Milano

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20.10.2026 11:30

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Припадници карабињера разговарају са грађанима на тргу Дуомо у Милану, у Италији, дан након што су учесници нереда сукобили се са полицијом, пљачкали продавнице и палили имовину, у понедјељак, 16. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Italijanska Vlada uputiće 500 pripadnika oružanih snaga da obezbjeđuju Milano nakon dvodnevnih nemira tokom kojih su se demonstranti sukobili sa policijom, pljačkali prodavnice i uništavali imovinu, najavio je potpredsjednik Vlade Mateo Salvini.

Raspoređivanje vojnika bi trebalo da bude dio paketa bezbjednosnih mjera o kojem će se odlučivati na današnjoj sjednici Vlade.

Protesti zbog rasta troškova života u Milanu počeli su mirno, ali su prerasli u pljačke, vandalizam i sukobe sa grupama maskiranih lica, uglavnom mladih, među kojima je bilo i maloljetnika.

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Demonstranti su na policajce bacali kamenje i kante za smeće, dok je policija odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Privedeno je više od 270 lica, a šteta na prodavnicama, uključujući "Dekatlon" i "Vodafon", procijenjena je na stotine hiljada evra. Slični nemiri izbili su i u drugim gradovima na sjeveru Italije.

Italijanski premijer Đorđa Meloni osudila je nasilje i sazvala sastanak o bezbjednosti, dok su se lokalni stanovnici okupili kako bi pružili podršku vlasnicima prodavnica i izrazili nezadovoljstvo zbog pljačke i uništavanja imovine, prenosi Srna.

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