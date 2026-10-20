Tramp obećao poljoprivrednicima osam milijardi dolara

Američki predsjednik Donald Tramp obećao je poljoprivrednicima osam milijardi dolara pomoći povodom visokih cijena dizel-goriva na predizbornom skupu u saveznoj državi Kanzas, dvije sedmice uoči izbora za Kongres SAD.

Tramp je svojim pristalicama rekao da će Ministarstvo poljoprivrede SAD pokrenuti program vrijedan osam milijardi dolara za podršku poljoprivrednicima tokom sezone žetve.

On je naveo da je inicijativu predložio republikanski senator Rodžer Maršal, koji se kandiduje za još jedan mandat 3. novembra, kada će birači odrediti ko će kontrolisati Kongres tokom posljednje dvije godine Trampovog mandata.

Kanzas je tradicionalno sigurna država za republikanske kandidate, ali ankete pokazuju da je trka između Maršala i demokratskog izazivača Adama Hamiltona neizvjesna, prenijela je agencija DPA.

Republikanska stranka se nada da će odbraniti tijesnu većinu u oba doma Američkog kongresa. Ankete pokazuju da demokrate imaju velike šanse da osvoje kontrolu nad Predstavničkim domom.

Tramp je ranije rekao da planira da svakom odraslom stanovniku SAD da 5.000 dolara ako republikanci zadrže kontrolu u Predstavničkom domu i Senatu, prenosi Srna