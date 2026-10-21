Ukradene rijetke pokemon kartice vrijedne skoro milion dolara

Rijetke kartice za razmjenu vrijedne skoro milion dolara ukradene su iz kamiona FedEksa u Južnoj Kaliforniji.

Interesovanje za Pokemon kartice iz 1990-ih ponovo raste, a poznate ličnosti poput Džoa Džonasa i Logana Pola pridružile su se kolekciji. Neke vrijede hiljade dolara, što je dovelo do niza pljački širom Sjedinjenih Država posljednjih godina, izvještava ABC njuz .

Posljednji incident dogodio se 13. oktobra ispred kancelarija kompanije Professional Sports Authenticator (PSA) u Santa Ani, potvrdila je juče lokalna policija. Prema njihovim procjenama, stotine ukradenih kartica, uključujući izuzetno vrijedne Pokemon kartice, vrijede ukupno oko 858.000 evra. „Međutim, tačna vrijednost ukradenih predmeta još nije utvrđena“, navodi se u saopštenju policije.

Pljačka ispred kompanije za sertifikaciju

Kartice pripadaju kolekcionarima iz cijele zemlje koji su ih poslali PSA na procjenu autentičnosti i vrijednosti. Lopovi su provalili u kamion i odnijeli dvije pune palete kutija sa karticama i dio pošiljke sa treće palete.

Palete su sadržale razne kolekcionarske kartice, uključujući sportske i Pokemon kartice.

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Zaključno sa jučerašnjim danom, nije bilo hapšenja i istraga je u toku. Prema policijskim informacijama, lopovi su provalili u kamion dok je vozač bio odsutan, u periodu od 60 do 90 minuta.

Kompanije obećavaju nadoknadu, kolekcionari očajni

Kolekcionari, vlasnik PSA, potvrdili su da su upoznati sa krađom. „Tjesno sarađujemo sa policijom i prevoznikom dok je istraga u toku“, saopštila je kompanija. Odmah su deaktivirali sertifikate za ukradene karte i obavestili partnere na tržištu da obrate pažnju na retke i serijalizovane primjerke.

„Naša služba za korisnike je direktno kontaktirala pogođene kupce i pregovaramo o nadoknadi štete na osnovu fer tržišne vrijednosti. Razumijemo koliko ovo utiče na kolekcionare, jer mnogi od njih ove kartice vide kao više od puke finansijske imovine“, dodali su Kolekcionari.

FedEks je ukratko prokomentarisao da je bezbjednost pošiljki njihov prioritet. „Sarađujemo sa lokalnim organima reda u istrazi, a ako imate dodatnih pitanja, obratite se istražiteljima“, navodi se u njihovom saopštenju. Jedna od žrtava, kolekcionar poznat kao Skaj-Bi Kards, rekao je u videu na Jutjubu da su mu ukradene 104 kartice.

Platio je više od 7.120 evra za njihovu procenu, a bile su osigurane na više od 133.650 evra. „Dvije godine sam sakupljao tih 104 kartice. Među njima je mnogo nezamenljivih kopija koje više nikada neću vidjeti. Iskreno, to me najviše boli, pored činjenice da sam finansijski potpuno uništen“, rekao je u videu.Rastuće tržište i sve veći broj krađa.

Nearly $1 million in rare trading cards, including highly valued Pokémon and sports cards, were stolen from a FedEx truck parked near a Southern California business that authenticates and grades the collectible items, according to police. https://t.co/tj3xz4IbQE — ABC News (@ABC) October 21, 2026

Pljačka se dešava u vrijeme kada je potražnja za kolekcionarskim predmetima u porastu. U februaru su lopovi u Anahajmu provalili u prodavnicu probivši zid iz susednog prostora i ukrali Pokemon kartice u vrijednosti od desetine hiljada dolara. Kamere za nadzor snimile su trojicu lopova kako bježe sa plenom za manje od deset minuta.

Sličan incident dogodio se u aprilu u Čikagu, gdje su iz prodavnice „Elit Sports Kards“ ukradene kartice vrijedne 89.100 evra u brzoj provali. Džared Mast, predsjednik alternativne investicione grupe „Mast Vealth Menadžment“, potvrdio je da je vrijednost Pokemon kartica značajno porasla. „Rekao bih da su u posljednjih 12 mjeseci cijene skočile između 200 i 300 procenata“, rekao je Mast.

On je objasnio da je vrijednost rasla u tri talasa tokom posljednje decenije. Prvi talas se dogodio 2016. godine pojavom mobilne igre Pokemon Go, a novi talas je uslijedio 2019. i 2020. godine, kada su poznate ličnosti poput Logana Pola počele da ulažu u kolekcionarske predmete.