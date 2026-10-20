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Loto rezultati 84. kola (20.10.2026): Izvučeni dobitni brojevi

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20.10.2026 20:11

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

Loto rezultati 84. kola, koje je izvučeno 20.10.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 3, 15, 17, 19, 22, 31 i 35.

Loto 7/39 rezultati, 84. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 5.400.000 KM izvučeni su brojevi: 17, 22, 19, 35, 3, 31, 15,.

Loto plus rezultati, 84. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 6.900.000 KM, izvučeni su brojevi: 11, 18, 20, 22, 25, 28, 34.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 84. kolo

Džoker igra u 84. kolu iznosila je 290.000 KM, izvučeni su brojevi: 0, 0, 0, 6, 4, 7,

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

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