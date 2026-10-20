Ko će od funkcionera zalediti mandate?

Ministri, gradonačelnici, načelnici i svi oni koji obavljaju izvršnu funkciju, a osvojili su na proteklim izborima mandat u nekom od parlamenata u BiH, neće morati da se odreknu mandata.

Mogu da ostanu na funkciji, a da osvojeni mandat u zakonodavnoj vlasti zalede. To im je omogućeno članom 1.8a Izbornog zakona BiH, koji je 2024. godine nametnuo Kristijan Šmit.

"Lice koje je izabrano u zakonodavni organ na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, a na osnovu prethodnog mandata obavlja izvršnu funkciju i odluči da je nastavi, dužno je da svoj mandat u zakonodavnom organu stavi u mirovanje prije konstituirajuće sjednice zakonodavnog organa u koji je izabrano dok se drugo lice ne imenuje na istu izvršnu funkciju ili dok ne podnese ostavku", navodi se u Izbornom zakonu BiH.

Ako funkcioneri odluče da pređu iz izvršne u zakonodavnu vlast, moraće Centralnoj izbornoj komisiji podnijeti zahtjev u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja izvršne funkcije. Kada je u pitanju nivo BiH, mandate mogu zalediti Srđan Amidžić, Zukan Helez, Elmedin Konaković i Borjana Krišto.

Nismo uspjeli dobiti stavove većine njih, ali Helezov jesmo. Nakon što nam je održao pravnu lekciju kako se izmjene zakona ne komentarišu već sprovode, na pitanje hoće li on zalediti mandat stiže kratki odgovor: "Razmisliću".

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Razmišlja i Jovan Katić. Prvobitna odluka bila je da ostaje na poziciji načelnika opštine istočno Novo Sarajevo, ali s obzirom na to da je tek juče saznao da postoji mogućnost da zaledi mandat, ne isključuje ni tu mogućnost, ali kako kaže, konačnu odluku donijeće nakon konsultacija sa organima stranke.

"Ovo nam daje priliku da, možda, poslije dvije godine, ako ne budem kandidat za načelnika opštine, da mogu da obavljam dužnost narodnog poslanika. Ali, opet kažem, nisam još o tome razmišljao. Ovo je neka novost za mene", rekao je Jovan Katić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo.

Za razliku od njih, Bojo Gašanović već je razmislio.

"Mislim da, kako sada stvari stoje, da ću prihvatiti mandat i biti poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske", rekao ja Bojo Gašanović, načelnik opštine Istočni Stari Grad.

Dileme nema ni za Miroslava Bojića. Iskoristiće zakonsko pravo.

"I, podnijeću zahtjev kad budem vraćao mandat, podnijeću zahtjev za zamrzavanje tog mandata. Da li ću ja njega ikada koristiti ili neću, to je sada stvar više nekih pitanja u narednom periodu. Vjerovatno i neću, ali iskoristiću svoje zakonsko pravo", rekao je Miroslav Bojić, načelnik opštine Laktaši.

Dakle, kada prestane mandat u izvršnoj vlasti, funkcioner koji je zaledio mandat podnosi zahtjev za "odleđivanje" mandata u parlamentu u koji je izabran. Tada zamjenski poslanik napušta parlament.