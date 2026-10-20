Formirana grupa za uspostavljanje sistema za pronalaženje nestale djece u FBiH

Autor:ATV redakcija
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Federalna Vlada formirala je danas interresornu radnu grupu za uspostavljanje sistema za hitno obavještavanje javnosti u slučajevima nestanka djece u BiH (Child Alert BH) koja u roku od tri mjeseca treba da pripremi prijedlog modela institucionalnog, tehničkog i operativnog upravljanja sistemom.
Radnu grupu čine predstavnici federalnog MUP-a, Uprave policije, Tužilaštva, Ministarstva prometa i komunikacija, Finansijsko-informatičke agencije, "Autocesta FBiH" i Centra za bezbjedni internet, saopšteno je iz Vlade.
MUP FBiH zadužen je da u saradnji sa Federalnom upravom policije koordiniše dalje aktivnosti na uspostavljanju, sprovođenju i operativnom funkcionisanju sistema za hitno obavještavanje javnosti u slučajevima nestanka djece.
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Federalno ministarstvo finansija, u saradnji MUP-om i FUP-om razmotriće mogućnosti obezbjeđivanja sredstava za kontinuirano održavanje i rad sistema.
Nadležni federalni organi zaduženi su za uspostavljanje saradnje s telekomunikacionim operaterima i drugim relevantnim subjektima radi obezbjeđivanja tehničke i infrastrukturne podrške, te razmjene podataka u skladu sa važećim propisima.
(Srna)
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