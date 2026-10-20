Logo

Formirana grupa za uspostavljanje sistema za pronalaženje nestale djece u FBiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.10.2026 19:01

Komentari:

0
Силуета дјетета у мрачној соби.
Foto: JIMMY Art/Pexels

Federalna Vlada formirala je danas interresornu radnu grupu za uspostavljanje sistema za hitno obavještavanje javnosti u slučajevima nestanka djece u BiH (Child Alert BH) koja u roku od tri mjeseca treba da pripremi prijedlog modela institucionalnog, tehničkog i operativnog upravljanja sistemom.

Radnu grupu čine predstavnici federalnog MUP-a, Uprave policije, Tužilaštva, Ministarstva prometa i komunikacija, Finansijsko-informatičke agencije, "Autocesta FBiH" i Centra za bezbjedni internet, saopšteno je iz Vlade.

MUP FBiH zadužen je da u saradnji sa Federalnom upravom policije koordiniše dalje aktivnosti na uspostavljanju, sprovođenju i operativnom funkcionisanju sistema za hitno obavještavanje javnosti u slučajevima nestanka djece.

Милан Динчић

Srbija

Milan svom radniku za 25 godina odanosti poklonio automobil

Federalno ministarstvo finansija, u saradnji MUP-om i FUP-om razmotriće mogućnosti obezbjeđivanja sredstava za kontinuirano održavanje i rad sistema.

Nadležni federalni organi zaduženi su za uspostavljanje saradnje s telekomunikacionim operaterima i drugim relevantnim subjektima radi obezbjeđivanja tehničke i infrastrukturne podrške, te razmjene podataka u skladu sa važećim propisima.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FBiH

Vlada FBiH

Nestala djeca

FUP

Komentari (0)

Pročitajte više

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.

Svijet

Lavrov: Zapad nikada više neće biti glavni igrač koji diriguje drugima

1 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Svijet

U Italiji prazne police u supermarketima, na pumpama nema goriva

1 h

0
Уставни суд БиХ, пленарна сједница

BiH

Galićeva ostaje sudija krnjeg Ustavnog suda iako je navršila 70 godina života

1 h

0
Предао се предсједник Торциде

Fudbal

Predao se predsjednik Torcide

1 h

0

Više iz rubrike

Уставни суд БиХ, пленарна сједница

BiH

Galićeva ostaje sudija krnjeg Ustavnog suda iako je navršila 70 godina života

1 h

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

BiH

Košarac nakon odluke Savjeta ministara: Velika politička pobjeda rukovodstva Srpske

2 h

3
Омогућено гласање држављанима Србије на територији БиХ

BiH

Omogućeno glasanje državljanima Srbije na teritoriji BiH

2 h

1
Истражиоцима су спорна именовања Владе у Жељезницама ФБиХ

BiH

Istražiocima su sporna imenovanja Vlade u Željeznicama FBiH

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

30

Toplotne oluje sve češće: Sa pet na 102 godišnje

20

19

''Bugarska neće učestvovati u novoj pomoći za Ukrajinu''

20

13

Grijanje po optimumu, kvarovi po starom

20

11

Loto rezultati 84. kola (20.10.2026): Izvučeni dobitni brojevi

20

07

Uklanjaju se eksplozivna sredstva: Češki ronioci pretražuju korito Drine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima