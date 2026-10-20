Saobraćajna nesreća u Sarajevu: Hitna i policija na terenu

Autor:ATV redakcija
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U Sarajevu je oko 17 časova došlo do nesreće u kojoj je kako se nezvanično saznaje učestvovao motocikl.
Da se radi o nesreći, potvrdili su i iz Operativnog centra MUP-a KS, te su kazali da su zadobili prijavu o nesreći.
"Do nesreće je došlo u 17 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića, na potezu RTV Dom – Alipašino Polje. Ekipe su na terenu i to je sve što imamo za sada ", potvrđeno je za CrnuHroniku.
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Nije poznato usljed čega je došlo do ove nesreće, a kako na licu mjesta se nalaze i ekipe Hitne pomoći.
Saobraćaj na ovom dijelu se odvija otežano, a više informacija biće naknadno.
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