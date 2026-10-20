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Saobraćajna nesreća u Sarajevu: Hitna i policija na terenu

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20.10.2026 19:33

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U Sarajevu je oko 17 časova došlo do nesreće u kojoj je kako se nezvanično saznaje učestvovao motocikl.

Da se radi o nesreći, potvrdili su i iz Operativnog centra MUP-a KS, te su kazali da su zadobili prijavu o nesreći.

"Do nesreće je došlo u 17 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića, na potezu RTV Dom – Alipašino Polje. Ekipe su na terenu i to je sve što imamo za sada ", potvrđeno je za CrnuHroniku.

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Nije poznato usljed čega je došlo do ove nesreće, a kako na licu mjesta se nalaze i ekipe Hitne pomoći.

Saobraćaj na ovom dijelu se odvija otežano, a više informacija biće naknadno.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Sarajevo

MUP Kanton Sarajevo

Motocikl

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