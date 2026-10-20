Košarac nakon odluke Savjeta ministara: Velika politička pobjeda rukovodstva Srpske

Omogućili smo državljanima Srbije da glasaju na teritoriji BiH, izjavio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Savjet ministara BiH dao je saglasnost za organizovanje glasanja državljana Srbije na teritoriji BiH na parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. godine.

"Odluka je usvojena jednoglasno na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici, a MIP BiH je zaključkom zadužen da o tome obavijesti Ambasadu Srbije u BiH", istakao je Košarac.

Dodao je da je današnja sjednica Savjeta ministara BiH organizovana na njegov zahtjev i da je zahvalan kolegama na iskazanoj podršci i političkoj odgovornosti.

Dodao je da je važno da državljani Srbije koji borave u Srpskoj i FBiH mogu ostvariti svoje biračko pravo i glasati na predstojećim parlamentarnim izborima.

"Ujedno koristim priliku da pozovem sve građane da na izborima 25. oktobra podrže Aleksandra Vučića i listu 'Ujedinjena Srbija', jer su to politike koje čuvaju srpske nacionalne interese, jačaju Srbiju i vode je putem stabilnosti, razvoja i sigurne budućnosti", istakao je Košarac te dodao:

"Snažna Srbija je oslonac Srpske, a naše jedinstvo, međusobna podrška i sabornost ostaju trajna obaveza prema našem narodu i budućim generacijama. Srpska je pobijedila 4. oktobra, a Srbija pobjeđuje 25. oktobra".